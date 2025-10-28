Podgorička policija saopštila je da je uhapsila osam osoba zbog krivičnih djela sa elementima izazivanja nacionalne i vjerske mržnje, nasilničkog ponašanja i narušavanja javnog reda i mira.

Uprava policije upozorila je građane da će svako nezakonito ponašanje biti dokumentovano i procesuirano, dok su juče prema strancima u glavnom gradu preduzete 55 mjere.

Policijski službenici su identifikovali i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili P.M. (35) iz Podgorice, zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

“On se sumnjiči da je 26. oktobra putem svojih profila na društvenim mrežama Instagram i Facebook, objavio poruku prijetećeg i uvredljivog sadržaja usmjerenu prema turskim državljanima sa boravkom u Crnoj Gori, kojom se podstiče mržnja i netrpeljivost na nacionalnoj i vjerskoj osnovi”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Zbog sumnje da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, na štetu tri turska državljanina, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, uhapšeni B.S. (26), F.Đ. (25) i M.P. (31) iz Podgorice.

“Oni su, kako se sumnja, sinoć 27.oktobra, u naselju Zabjelo fizički napali turske državljane, zadajući im udarce šakama, nogama i palicama, koji su ovom prilikom zadobili tjelesne povrede. Kod njih su u vozilu pregledom pronađene i oduzete baklje i fantomke”, navodi Uprava policije.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, na štetu turskog državljanina, uhapšeni su T.B. (24), B.B. (22) i F.J. (18).

“Oni su, kako se sumnja, u naselju Zabjelo sinoć fizički napali turskog državljanina”, navodi UP.

Identifikovan je i uhapšen V.D. (27) iz Podgorice zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, na štetu dva državljanina Azerbejdžana.

“On je, na javnom mjestu, u jednom objektu na području Podgorice, fizički napao oštećena lica, prema kojima se prethodno drsko ponašao, grubo ih vrijeđao i omalovažavao”, ističe se u saopštenju UP.

Uprava policije podsjeća građane da se uzdrže od bilo kakvih oblika nasilja i upozorava ih na nezakonistost preduzimanja “pravde u svoje ruke”.

“Organi za sprovođenje zakona će, u skladu sa zakonom, preduzimati sve potrebne mjere i radnje koje se odnose na očuvanje javnog reda i mira, sprječavanje izvršenja krivičnih djela i prekršaja, te zaštitu unutrašnje i nacionalne bezbjednosti države. Svako nezakonito ponašanje će biti prepoznato i procesuirano bez selektivnosti, a odgovorna lica će sankcionisana u skladu sa zakonom”, piše u saopštenju.

Istovremeno, Uprava policije informiše javnost da će svako javno okupljanje i kretanje građana u grupama, koje je motivisano izazivanjem nasilja ili povezano sa prethodnim događajima, biti dokumentovano od strane policijskih službenika putem službenih kamera, mobilnih uređaja i dronova, radi nadzora i preduzimanja mjera na zaštiti lične i imovinske sigurnosti svih građana.

Takođe, podsjećaju i uvjeravaju građane Crne Gore da se restriktivne mjere preduzimaju prema stranim državljanima koji krše zakone na teritoriji naše države te da će isti biti sankcionisani u skladu sa zakonom.

“S tim u vezi, juče su službenici Sektora granične policije – inspektori za strance, preduzeli 55 mjera prema stranim državljanima. Tokom sprovedenih aktivnosti na teritoriju Podgorice, izdato je 30 prekršajnih naloga, dva lica su prinudno udaljena, dva su protjerana iz zemlje, dok je trojici stranih državljana otkazan boravak. Takođe, za pet lica je iniciran prestanak privremenog boravka, a donijeto je sedam rješenja o povratku stranih državljana”, navodi se u saopštenju.

Ove aktivnosti će, poručuju, predstavljati kontinuiranu praksu Uprave policije, čime se šalje jasna poruka da će strani državljani koji počine krivična djela biti procesuirani i uhapšeni, dok će oni koji nezakonito borave na teritoriji Crne Gore biti protjerani u skladu sa zakonom.