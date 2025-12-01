Postupajući po ukidnim navodima višeg, vijeće Višeg suda je ponovo razmotrilo sve okolnosti i ocijenilo da i dalje postoje razlozi za izricanje mjere zabrane napuštanja stana.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Viši sud u Podgorici donio je prošlog petka novo rješenje kojim je okrivljenom Milošu Medenici ponovo određena mjera nadzora – kućni pritvor, potvrdila je Danu samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Ivana Vukmirović.

Ovakva odluka uslijedila je nakon što je Apelacioni sud Crne Gore ukinuo ranije rješenje u dijelu koji se odnosio na Medenicu i predmet vratio na ponovno odlučivanje. Postupajući po ukidnim navodima višeg, vijeće Višeg suda je ponovo razmotrilo sve okolnosti i ocijenilo da i dalje postoje razlozi za izricanje mjere zabrane napuštanja stana, prenosi Dan.

"Odlukom Apelacionog suda Crne Gore ukinuto je rješenje u odnosu na okrivljenog M.M. u stavu 2, kojim mu je bila izrečena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana, te je predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Postupajući po ukidnim navodima iz odluke Apelacionog suda, vijeće je u ponovnom postupku detaljno razmotrilo sve relevantne činjenice i pravne razloge, nakon čega je donijelo novo rješenje. Navedenim rješenjem okrivljenom M.M. ponovo je izrečena mjera nadzora – zabrana napuštanja stana", piše u odgovoru.

Na osnovu tako utvrđenog činjeničnog stanja i pravnih razloga, sud je zaključio da je kućni pritvor i dalje neophodna mjera u cilju sprečavanja mogućeg uticaja na postupak i osiguravanja prisustva okrivljenog na glavnom pretresu.