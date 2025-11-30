Prema pisanju tog medija, Boškovića su u subotu veče uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a po nalogu tužioca SDT-a Jovana Vukotića.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Službenik Uprave policije Aleksandar Bošković uhapšen je u sklopu najnovije istrage Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog skidanja zabrane ulaska iz sistema policije beogradskim kriminalcima Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću, krajem decembra 2020. godine, javljaju Vijesti.

