Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju odredilo je, nakon saslušanja, zadržavanje do 72 sata osumnjičenom A.S, zbog krivičnog djela mamljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode.

"Uprava policije – OB Bijelo Polje je dana 23.11.2025. godine, dostavila krivičnu prijavu protiv lica A.S. iz koje proizilazi osnovana sumnja da je izvršio krivično djelo mamljenje djeteta mlađeg od četrnaest godina u cilju vršenja krivičnih djela protiv polne slobode. Iz krivične prijave i priloga uz istu, proizilazi da je osumnjičeni vršio krivično djelo u periodu od 09.11.2025. godine do 22.11.2025. godine, na štetu djeteta", saopštio je ODT.