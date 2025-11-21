Izdato je 313 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 23 prekršajne prijave.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 19 saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba povrijedjena teže, a 11 lakše, kako prenosi MINA.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano deset nezgoda, Baru tri, NIkšiću dvije.

Po jedna nezgode evidentirana je u Danilovgradu, Cetinju, Budvi i Berana.

Izdato je 313 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijete 23 prekršajne prijave.

Policija je oduzela osam pari registarskih tablica.