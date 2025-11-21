Sudije konstatuju da osnovana sumnja predstavlja osnovni preduslov da bi se nekom licu odredio, odnosno produžio pritvor, dok će činjenica da li je okrivljeni zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka.

Beranac A. J. ostaće u pritvoru do dalje odluke suda, zbog sumnje da je na štetu svojih roditelja izvršio krivično djelo nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, i to tako što ih je napao, vrijeđao, lomio stvari po kući i prijetio da će ih pobiti, te zapaliti i njih i kuću.

Incident se dogodio 4. novembra u porodičnoj kući njegovih roditelja, nakon što je kod njih došla emotivna partnerka osumnjičenog, a oni tražili da im više ne dolazi u kuću, prenose Vijesti.

Otac osumnjičenog ispričao je na saslušanju da je njegov sin u emotivnoj vezi sa D. B. koja ima supruga i troje djece, a čiji muž je na izdržavanju zatvorske kazne.

Kazao je da su on i supruga tada rekli D. B. “Nemoj da nam više dolaziš u kuću”, nakon čega je ona izašla, a njihov sin napravio haos.

“Dana 4. 11. 2025. godine D. B. je došla u njihovu porodičnu kuću, i on joj je sa svojom suprugom rekao: ‘nemoj da nam više dolaziš u kuću’, nakon čega je ona izašla iz kuće. Za njom je u tom trenutku izašao i A., upućujući im riječi - ‘zapamtićete vi mene’, i tom prilikom razbacao neke sitnice po kući. Nakon toga vratio se u kuću, upućujući svojoj majci riječi prijetnje - ‘ku*vo lužačka, pobiću vas, zapaliću vas i kuću, je*aću vam četiri majke’, zatim je došao do njega, uhvatio ga za vrat i uputio mu riječi - ‘pobiću vas, zapaliću vas i kuću’, nakon čega je otišao do dnevne sobe i pesnicama polomio dva televizora. Istakao je da je A. korisnik psihoaktivnih supstanci i da se nalazi na odvikavanju”, citiraju sudije Višeg suda u Bijelom Polju iskaz V. J., oca osumnjičenog.

U tom dokumentu ocjenjeno je i da je njegov iskaz u potpunosti saglasan sa iskazom svjedoka oštećene, M. J. - majke osumnjičenog:

“Iz kojeg takođe proizilazi da su te riječi kod nje izazvale osjećaj straha i ugroženosti, da se boji od okrivljenog i da ne bi bila bezbjedna ukoliko bi se on opet vratio u kuću, ističući da je on i ranije ispoljavao agresivno ponašanje jer je konzument psihoaktivnih supstanci i da se zbog toga nalazi na liječenju”, piše u riješenju kojim je 13. novembra odbijena žalba branioca A. J. izjavljena na rješenje o određivanju pritvora.

Sudije konstatuju da osnovana sumnja predstavlja osnovni preduslov da bi se nekom licu odredio, odnosno produžio pritvor, dok će činjenica da li je okrivljeni zaista izvršio krivično djelo koje mu se stavlja na teret biti utvrđena u daljem toku krivičnog postupka.

“Po nalaženju vijeća ovog suda, a nasuprot žalbenim navodima branioca okrivljenog, pravilno je odlučio prvostepeni sud kada je okrivljenom produžio pritvor po pritvorskom osnovu iz čl. 448 st. 1 tač. 2 ZKP. Imajući u vidu da iz spisa predmeta proizilazi činjenica da je okrivljeni osnovano sumnjiv da je predmetnom prilikom pokazao naročitu agresivnost, na način što je oštećenog V. J. uhvatio za vrat i uputio mu riječi prijetnje - ‘pobiću vas, zapaliću vas i kuću’, nakon čega je lomio stvari, zatim navoda ovog oštećenog da je okrivljeni korisnik psihoaktivnih supstanci, te da se nalazi na odvikavanju, kao i navoda oštećene M. J. da se boji okrivljenog, sve to u svojoj ukupnosti upućuje na zaključak da je produženje pritvora po naprijed navedenom pritvorskom osnovu bilo nužno. U prilog takvom zaključku je i činjenica da je okriviljeni više puta osuđivan, između ostalog i za krivično djelo sa elementima nasilja, tačnije zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti”, piše u rješenju.

Pojašnjeno je i da, s obzirom na specifičnosti krivičnog djela koje se okrivljenom stavlja na teret, vijeće tog suda nalazi da se svrha zbog koje je pritvor određen ne može ostvariti mjerama blažim od pritvora.

“Pri tom, po dosadašnjem trajanju, pritvor nije nesrazmjeran težini i prirodi krivičnog djela koje mu se stavlja na teret”, piše u rješenju vijeća sastavljenom od sudija Rafije Kadić, Dragana Dašića i Bojane Radović.