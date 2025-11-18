Policija iz Kotora je, u kratkom roku, postupajući po prijavi, uhapsila P.H (35) iz Kotora, zbog sumnje da je na štetu sugrađanina K.A. danas počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su, u kratkom roku, postupajući po prijavi, lišili slobode P.H (35) iz Kotora, zbog sumnje da je na štetu sugrađanina K.A. danas počinio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, saopštili su iz UP.

Sumnja se da je P.H. danas, 18.11.2025. godine, oko 11.00 časova, u mjestu Trojica, u pravcu K.A, koji je neposredno prije toga ušao u svoje vozilo u namjeri da se udalji sa lica mjesta, iz automatske puške ispalio jedan hitac koji oštećenog nije pogodio.

Ovom događaju prethodila je verbalna rasprava koja se vodila između oštećenog K.A. i supruge osumnjičenog, Lj.Š, nakon koje je Lj.Š. sa leđa zadala udarac oštećenom K.A. tupim predmetom u predjelu glave. P.H. je, kako se sumnja, vidjevši raspravu, nakon toga upotrijebio vatreno oružje u pravcu K.A. koji je u tom momentu krenuo da se udaljava sa mjesta događaja.

P.H. se, nakon izvršenja krivičnog djela, udaljio sa lica mjesta, noseći pušku sa sobom, a potom je pozvana policija.

Policijski službenici su od navedena tri lica uzeli izjave na zapisnik, o čemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, koji je nakon sagledavanja spisa predmeta i kvalifikovao događaj, prenose iz policije.



Službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor izvršili su pretragu terena i pronašli automatsku pušku sa pripadajućom municijom iz koje je, kako se sumnja, osumnjičeni P.H. prethodno ispalio hitac u pravcu K.A, a koju pušku je P.H. nakon izvršenja krivičnog djela sakrio u niskom rastinju, na oko kilometar od lica mjesta, u blizini puta koji vodi ka Njegušima.

Izvršen je i pretres stambenih i drugih prostorija koje koristi P.H, a tokom kojeg je pronađeno vateno oružje – pištolj u ilegalnom posjedu ovog lica, koji će biti upućen na vještačenje.

Osumnjičeni P.H. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom državnom tužiocu, zbog osnovane sumnje da je počinio navedena krivična djela.

Lj.Š. je takođe lišena slobode i biće procesuirana, i to podnošenjem prekršajne prijave nadležnom Sudu za prekršaje, zbog počinjenog prekršaja iz čl. 10 Zakona o javnom redu i miru – fizički napad, na štetu K.A. kojem je u opisanom napadu nanijela lake tjelesne povrede.