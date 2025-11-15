Organizacija je, prema optužnici, bila planirana za dugoročno djelovanje u međunarodnim razmjerama, s ciljem izvršenja neodređenog broja krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem državljana Pakistana, Bangladeša, Indije, Nepala, Sirije i drugih zemalja...

Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu protiv više okrivljenih zbog sumnje da su kao saizvršioci počinili produženo krivično djelo – nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Okrivljeni M. I., A. H., E. H., S. B. H., Ž. B., Đ. K., R. A., D. B., M. R., R. S., B. K., B. J. i B. G. Z. terete se da su tokom 2023. godine, pa do 3. oktobra 2024, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Grčkoj i Španiji učestvovali u djelovanju kriminalne organizacije koju su formirali M. I. i još jedna, za sada neidentifikovana osoba.

Organizacija je, prema optužnici, bila planirana za dugoročno djelovanje u međunarodnim razmjerama, s ciljem izvršenja neodređenog broja krivičnih djela u vezi sa krijumčarenjem državljana Pakistana, Bangladeša, Indije, Nepala, Sirije i drugih zemalja, koji u Crnu Goru ulaze ilegalno iz Albanije, Srbije i BiH.

"M. I. i NN lice su kao organizatori planirali izvršenje krivičnih djela, vrbovali članove, davali uputstva i nabavljali materijalna sredstva za djelovanje grupe", navodi se u optužnici.

Prema navodima, M. I. je vrbovao H. A., H. E. i H. B. S., određivao lokacije na kojima će migranti biti preuzimani nakon ilegalnog ulaska u Crnu Goru. E. H. je imao zadatak da obezbjeđuje smještaj migrantima, vozače za njihov prevoz, prenosi poruke, podiže novac za potrebe grupe i obezbjeđuje falsifikovanu dokumentaciju za njihov tranzit kroz Crnu Goru. R. A. je lično učestvovao u prevozu, obezbjeđivanju vozača, kupovini autobuskih karata, prenosu poruka i drugim radnjama po nalogu organizatora.

M. I. se tereti za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401a stav 1 u vezi sa stavom 6 KZCG, dok se H. A., H. E., S. H. B., B. Ž., K. Đ., A. R. i R. M. terete za isto djelo iz člana 401a st. 2 u vezi st. 1 i 6.

H. A., B. Ž. i A. R. su 16. i 17. januara 2024. godine u Pljevljima omogućili nedozvoljeni boravak i tranzit migranta M. Z. iz Pakistana, koji je mimo graničnog prelaza ušao iz BiH. A. R. ga je povezao sa ostalim okrivljenima, dok su B. Ž. i H. A. preuzeli migranta vozilom "fiat stilo karavan" i odvezli ga do smještaja. B. Ž. je u Pošti Pljevlja podigao 100 eura putem „Ria money transfer" sistema, dio zadržao, 10 eura predao H. A. za smještaj, a ostatak dao M. Z. uz falsifikovana dokumenta na ime F. R. Potom ga je prevezao do autobuske stanice, gdje je kasnije otkriven prilikom policijske kontrole u Mojkovcu.

M. I., H. A., B. Ž. i K. Đ. terete se da su između 20. i 22. januara 2024. u Podgorici i Pljevljima omogućili nedozvoljen boravak i tranzit većoj grupi migranata – sedam državljana Nepala i tri državljana Pakistana koji su ilegalno ušli u Crnu Goru. B. Ž. je, po nalogu M. I., trebalo da obezbijedi prevoz i smještaj u Pljevljima. Takođe su tri strana državljanina iz Pakistana i Šri Lanke, koji su prethodno boravili u azilu Tutin, zatečena u vozilu "reno megan" tokom policijske kontrole u mjestu Ribarevine.

M. I., H. E. i H. A. 1. i 2. marta 2024. pokušali su da organizuju tranzit 23 migranta koji su u Crnu Goru ušli iz Srbije. Migranti su izašli iz autobusa u Slijepač Mostu i pješke krenuli ka Bijelom Polju, ali su okrivljeni spriječeni djelovanjem policije.