Izvor: Uprava policije

Državljanka Turske E.G.T. (29) uhapšena je sinoć na podgoričkom aerodromu, nakon šro je policija pregleda njenog prtljaga poronašla tri metka, kalibra 9 milimetara, saopšteno je danas iz Uprave policijhe (UP).

"Sinoć je na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica, na izlazu iz Crne Gore, policija kontrolisala tursku državljanku E.G.T. (29). Prilikom pregleda njenog prtljaga pronađena su tri komada municije kalibra 9 mm. Sa događajem je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu E.G.T. lišena slobode zbog sumnje da je izvršila krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da će ona jutros biti privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost uz krivičnu prijavu.