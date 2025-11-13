Najava Vlade odnosi se na ključne saobraćajnice širom zemlje gdje se najčešće bilježe prekoračenja brzine i teže nezgode.

Izvor: MONDO

U drugoj polovini naredne godine Crna Gora bi trebalo da dobije blizu stotinu stacioniranih radara na najfrekventnijim putevima, prenosi RTCG.

Najava Vlade odnosi se na ključne saobraćajnice širom zemlje gdje se najčešće bilježe prekoračenja brzine i teže nezgode.

Stručnjaci ocjenjuju da će postavljanje radara doprinijeti većoj bezbjednosti, ali upozoravaju da sama tehnologija nije dovoljna. Potrebna je i dosljedna kontrola, bolja signalizacija i edukacija vozača.

Stacionirani sistem praćenja saobraćaja sigurno dugoročno daje rezultat i povećava bezbjednost. U svakoj državi, pa i u Crnoj Gori, ističe saobraćajni vještak Igor Radojević.

“Bolje praćenje saobraćaja, ekspresnija naplata kazni bez nekakvog dugog postupka, bez potrebnih vještačenja, nego će biti vjerovatno regulisano na taj način da kada radar slika, odmah dođe i kazna na kućnu adresu, kao što to rade u nekim evropskim državama, gotovo svim evropskim državama. I na taj način će vjerovatno i svi ljudi da dođE na nekom nivou da smanjimo gas i da na kraju, ako ne zbog sebe samih, onda zbog tih kazni koje će biti sigurno primjerene takvim prekršajima, da smanjimo brzinu”, kazao je on.