On je kazao da su gotove izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) završilo je pripremu projekta postavljanja stacionarnih radara i uskoro će raspisati tender za nabavku opreme, saopštio je resorni ministar Danilo Šaranović, navodeći da bi do trećeg kvartala naredne godine sve ključne saobraćajnice u državi trebalo biti pokrivene radarima.

Šaranović je u Skupštini, govoreći o Izvještaju o stanju bezbjednosti saobraćaja na putevima za 2023. i prošlu godinu, rekao da ključni nalazi pokazuju da je broj nezgoda povećan 2023. u odnosu na 2022.

Kako je rekao, broj nezgoda povećan je za 15,8 odsto, povrijeđenih 4,4 odsto i poginulih 6,8 odsto u odnosu na 2022.

„U 2023. godini poginulo je 78 ljudi, od čega 23 starijih od 65 godina. Glavni uzroci nezgoda su ljudski faktor, neprilagođena brzina, nepažnja, vožnja pod dejstvom alkohola i pishoaktivnih supstanci, prelazak u suprotnu traku, nekorišćenje pojasa, upotreba telefona u vožnji“, rekao je Šaranović, kako prenose Vijesti.

Šaranović je rekao da su u drumskom saobraćaju isti problemi i dalje prisutni iako su službenici saobraćajne policije preuzimali brojne preventivne i represivne mjere.

On je naveo da je broj stradalih smanjen blizu četiri odsto u odnosu na 2023, ali da je i dalje visok - 75 poginulih, od čega 24 uzrasta od 21 do 35 godina i 18 starijih od 65 godina.

„Zaključak je da je u prošloj godini ukupno stanje bezbjednosti saobraćaja i dalje nezadovoljavajuće zbog izraženog uticaja ljudskog faktora, nedostatka tehničkih resursa, slabije saobraćajne kulture i ograničenog doprinosa drugih nadležnih institucija“, dodao je Šaranović.

On je kazao da su gotove izmjene i dopune Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Šaranović je najavio da će se zakon naći na nekoj od narednih sjednica Vlade i da će ga potom uputiti u skupštinsku proceduru kako bi bio usvojen u najkraćem roku.

On je kazao da je tim MUP-a doveo do kraja pripremu projekta stacionarnih radara i da ulaze u fazu raspisivanja tendera za nabavku opreme.

„Planirana dinamika nam daje za pravo da u trećem kvartalu naredne godine možemo očekivati pokrivenost stacionarnim radarima sve ključne dionice u Crnoj Gori, što će pokazati, imajući u vidu uporedne prakse, poboljšanje bezbjednosti saobraćaja naročito kada su u pitanju saobraćajne nezgode sa smrtnom posljedicom“, kazao je Šaranović, javljaju Vijesti.

On je, govoreći o Izvještaju o primjeni Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama u 2023. godini, rekao da su registrovana dva narušavanja javnog reda i mira, dok je 2022. godine bilo četiri.

„Taj podatak ukazuje na značaj poštovanja zakona i obaveze podnošenja prijave javnog okupljanja, u tim slučajevima policija može da sprovodi sve potrebne mjere u cilju obezbjeđivanja reda“, rekao je Šaranović.

On je naveo da je primjenom zakona o javnim okupljanjima i priredbama, tolerantnijim odnosom policije, promovisana sloboda okupljanja koja je karakteristična za savremena društva.

„Sagledavajući i analizirajući vrste javnih okupljanja koja su se na teritoriji države održavala u tom periodu, činjenica je da društvene promjene, socijalni problemi, posljedice dugogodišnje tranzicije, imovinsko-pravni odnosi, neriješeni radni sporovi, većinom su osnov za javna okupljanja uz blokadu saobraćajnica“, kazao je Šaranović, pišu Vijesti.

On je rekao da građani kroz takvo organizovano javno okupljanje, posredstvom medija, pokušavaju da skrenu pažnju nadležnima na motive okupljanja.

„Uzimajući objektivne i subjektivne okolnosti koje su uticale na ukupan bezbjednosni ambijent, možemo konstatovati da su policijski službenici prilikom obezbjeđenja javnih okupljanja postupali u skladu sa zakonom, pa se primjene zakona u 2023. može ocijeniti kao zakonita i zadovoljavajuća“, poručio je Šaranović.