Objašnjava se da je osumnjičeni oko 18.30 časova, sa zadnjeg sjedišta ispalio više projektila iz automatske puške dok je automobil bio u pokretu, a oružje je prethodno uzeo od Burde...

Haris Kočan ispričao je istražiteljima kako je lišio života Radovana Markovića, a Vanja Burda kako je zapalio automobil u kojem se desila pucnjava, kako bi uništio tragove.

Navode to iz Vrhovnog suda u odluci o produženju pritvora tim navodnim pripadnicima škaljarskog kriminalnog klana.

Marković je, prema informacijama iz policije, ubijen dok je sa osumnjičenima bio na istom zadatku - pokušavajući da se obračunaju sa pripadnicima suprostavljenog kavačkog klana, saopšteno je “Vijestima” ranije iz policije.

Piše da je Kočan, kako se osnovano sumnja, 3. marta ove godine u mjestu Meterizi lišio života Markovića, dok su zajedno boravili u putničkom motornom vozilu italijanskih registarskih oznaka.

“Od kojih su dva projektila pogodila oštećenog u predjelu leđa, nanoseći mu tom prilikom prostrelne rane, od kojih je kod oštećenog nastupila smrt”, navodi se u sudskoj odluci, pišu Vijesti.

Dodaje se da je Burda tada bio na mjestu suvozača i da je automat držao ispred sebe, prije nego ga je dodao Markoviću...

“A nakon što je, kako se to osnovano sumnja, okrivljeni K. H. ispalio projektile u pravcu oštećenog, kako bi pomogao okrivljenom K. H. u prikrivanju sredstava kojima je izvršio krivično djelo ubistvo, za koje je propisana kazna zatvora preko pet godina, i nastalih tragova od istog, benzinom posuo vozilo u kojem su se prethodno sva trojica nalazili, upaljačem napravio plamen koji je izazvao požar na vozilu”...

U rješenju se navodi da osnovana sumnja da su okrivljeni izvršili krivična djela proizilazi prije svega iz odbrane okrivljenog Kočana, “koji je priznao izvršenje krivičnih djela stavljenih mu na teret i priznao krivicu, detaljno opisujući svoje radnje”.

“Zatim kod odbrane okrivljenog B. V., koji je bio u predmetnom vozilu u vrijeme izvršenja krivičnog djela, kojom prilikom je, kako navodi, čuo pucnje, nakon čega je vidio da je lice koje je upravljalo vozilom povrijeđeno. Okrivljeni B. V. je u svojoj odbrani opisao i posipanje auta benzinom, te izazivanje plamena, nakon čega je pobjegao kroz šumu, gdje se skrivao i narednog dana, kada je izašao na ulicu, zaustavljen je od strane policijskih službenika kojima je predao pištolj, pri čemu je pojasnio da se tokom boravka u šumi, gdje se skrivao, povređivao na trnju”, piše u dokumentu.

Nakon hapšenja osumnjičenih, šef Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović, kazao je novinarima da je sveobuhvatnim istražnim radnjama utvrđeno da je smrtno stradali Marković sa osumnjičenim Kočanom i još jednom osobom planirao izvršenje teškog krivičnog djela:

“Na štetu jednog ili više članova suprotstavljene kriminalne grupe na određenom lokalitetu u blizini lica mjesta. Prilikom sprovođenja kriminalnog plana od strane ovih lica i realizacije teškog krivičnog djela, osumnjičeni H. K. je lišio života svog saizvršioca R. M., dok je treće lice podmetnulo požar na vozilu koje je korišćeno u ovom krivičnom djelu i koje je bilo namijenjeno za izvršenje drugog teškog krivičnog djela. Treći saizvršilac je podmetanjem požara uništio sredstva za izvršenje (vatreno oružje) planiranog teškog krivičnog djela”, saopštio je on tada.

Jedan od svjedoka ispričao je da je sa drugom krenuo iz Cetinja prema Podgorici, kada mu je taj saputnik u mjestu Meterizi rekao: “Viđi ove gore sa maskama i rukavicama”...

On kaže da ih tada nije vidio - jer dok je digao pogled, već su automobilom prošli kraj njih, ali je potom prijatelju tražio da se vrate...

“Nakon čega su se poslije 100 metara na magistralnom putu okrenuli u kontra smjeru, tačnije u pravcu Cetinju i pošli do mjesta gdje je I. rekao da je vidio ta lica. Po dolasku na to mjesto, na istom se nalazilo samo jedno muško lice njemu nepoznato, a kako je prethodno pripremio kameru na svom telefonu da bi snimio dešavanja, to je njegova pažnja bila usmjerena na snimanje tog lica, tako da u tom momentu i nije primijetio detalje vezane za njegov izgled, već je to sve vidio pregledom snimka, ali je vidio da je to lice zapalilo jedno auto sive boje. Nakon toga su došli policijski službenici, kojima je rekao da je snimio paljenje vozila i lica i da je jedno lice pobjeglo u pravcu groblja, nakon čega su se oni tamo uputili, a on je dobrovoljno nekom od policijskih službenika proslijedio snimak”, piše u dokumentu suda.