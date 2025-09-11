Viši sud u Podgorici saslušaće vještaka medicinske struke dr Nemanju Radojevića, koji će se izjasniti o povredama koje je zadobio okrivljeni Haris Kočan, odlučilo je juče vijeće sudije Dragana Babovića.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Iz tog razloga je odložen početak ročišta glavnog pretresa za 17. septembar, prenose Vijesti.

Za juče je bilo planirano da otpočne proces Kočanu, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju na štetu Nikole Drecuna i Igora Mašanovića i ubistva Radovana Markovića, kao i Vanji Burdi zbog pomaganja Kočanu nakon ubistva Radovana Markovića.

Prije početka davanja odbrane Kočana, njegov branilac, advokat Branko Anđelić predložio je sudu da se iz spisa predmeta izdvoji zapisnik o saslušanju tog optuženog pred Višim državnim tužilaštvom. i obrazložio:

“Odbrana predlaže da se izdvoji zapisnik o saslušanju Harisa Kočana kod Višeg državnog tužioca u Podgorici 4. aprila, jer tada nije imao branioca. Mislimo da je cjelishodno da se izdvoji prije davanja odbrane. U toj izjavi, on je priznao drugo krivično djelo koje uopšte nije bilo obuhvaćeno krivičnom prijavom, a vezano za Drecuna i Mašanovića. Optuženi Kočan je pod batinama tada davao izjavu. To je konstatovano kod sudije za istragu sudije Gorana Šćepanovića, kada su uočene povrede. Kod sudije za istragu je Kočan rekao o torturi policijskih službenika i te povrede su bile vidne. Vještak dr Nemanja Radojević je povrede fotografisao i opisao dinamiku i način nastanka povreda”, naveo je Anđelić, prenose Vijesti.

Viša državna tužiteljka Snežana Šišević, rekla je da se protivi tome.

“Na saslušanju kod ovog tužioca u VDT-a, osumnjičeni Haris Kočan je bio upoznat sa svojim pravima i od ovog tužioca posebno upitan kako su se prema njemu ophodili u policiji. Citiraću izjavu Kočana: ‘U policiji mi niko nije prijetio i sve je bilo normalno’. Na samom saslušanju nije bilo vidljivih povreda, niti sam primijetila, jer da jesam, odmah bih naložila da se pregleda Kočan, kao što sam uradila u slučaju kod Burde, koji je imao povrede, kako je rekao - da su nastale dok se probijao kroz šumu”, istakla je.

Punomoćnik porodice Marković, advokat Srđan Lješković, podržao je predlog državne tužiteljke.

Nakon pauze, sud je donio rješenje da se doktor Radojević sasluša na okolnosti nalaza od 7. aprila 2024. gdje je opisao povrede Kočana, i na glavnom pretresu će se izjasniti 17. septembra, pojasnio je sudija Dragan Babović, pišu Vijesti.

Optužnicom je predstavljeno da je Kočan 20. novembra 2023. godine, sa umišljajem iz koristoljublja pokušao da Mašanović Igora i Nikolu Drecuna, na način što je prihvatio predlog za sada NN lica, za novac ispali projektil iz raketnog bacača RPG-7, u njihovo vozilo...

“Kada ih je uočio, ispalio je protivtenkovsku protivoklopnu granatu kumulativnu raketu iz navedenog vatrenog oružja, koja je pogodila u zemljanu površinu ispred suvozačeve strane vozila”...