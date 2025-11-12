Pored povrijeđenog, koji je upravljao motociklom marke BMW registarskih oznaka KOAN11, u saobraćajnoj nezgodi učestvovao je i P.M. (25) iz Tuzi koji je upravljao vozilom Iveko registarskih oznaka TZ AG 716.

Motociklista N.S. (30) iz Podgorice teže je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se danas oko 13.30 časova dogodila na magistralnom putu Cetinje-Podgorica, u mjestu Dobrska Ploča, prenosi Radio Cetinje.

Povrijeđeni motociklista je nakon reanimacije u bolnici Danilo I, transportovan u Klinički centar Crne Gore.

Saobraćaj na tom putnom pravcu bio je obustavljen do 15 sati.

Na licu mjesta bila je osnovna državna tužilteljka iz Cetinja Aleksandra Adžić Živković koja je ovlastila policijske službenike da izvrše uviđaj.