Saobraćaj je tokom uviđaja, na tom dijelu magistralnog puta, bio u prekidu.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

U udesu koji se u 6 sati i 40 minuta dogodio na magistralnom putu Bar – Ulcinj, na Velikom Pijesku, povrijeđene su dvije osobe, piše Bar info.

“Do nezgode je došlo usljed kontakta automobila marke ‘Volkswagen Touran’ kojim je upravljao H.M. (60) iz Bara i ’Citroena’ za čijim volanom je bila Baranka J.D. (27). Oboje su upućeni na medicinsko zbrinjavanje u Opštoj bolnici Bar, odakle je, nakon ukazane ljekarske pomoći, djevojka zbog težine povreda transportovana na dalji tretman u Klinički centar Podgorica“, saopšteno je Radio Baru i Bar Infu iz policije.

