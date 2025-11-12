Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina

Izvor: SCREENSHOT SKY

Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je "Vijestima" samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.

Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.

Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.

Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.