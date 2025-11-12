Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina
Odbjegli šef kavačkog klana Radoje Zvicer osuđen je na 16 godina zatvora zbog šverca 743 kilograma kokaina, potvrdila je "Vijestima" samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici Ivana Vukmirović.
Jedan od vođa tog klana Slobodan Kašćelan dobio je 13 godina, a na istu kaznu osuđen je i Igor Božović.
Igor Vujotić i Dragan Knežević osuđeni su na po 11 godina zatvora.
Prvostepenu presudu izrekla je sutkinja Sonja Keković.