Podsjećamo, na prethodnom ročištu preotvoren je dokazni postupak.

Izvor: SCREENSHOT SKY

Pred Višim sudom u Podgorici nastavljeno je suđenje koje se vodio protiv Radoja Zvicera i grupe povodom šverca kokaina.

Podsjećamo, na prethodnom ročištu preotvoren je dokazni postupak, prenosi Dan.

Postupak vodi sudija Sonja Keković. Optužnicu zastupa specijalno državni tužilac Zoran Vučinić.

Sudija je danas izvršila uvid u original dokumenataciju koju je SDT dostavilo po zahtjevu suda sa prethodnog ročišta. Dokumentacija se odnosi dijelom na "SKY" komunikaciju i na zaplijenu droge u Holandiji, piše Dan.

Advokati iz redova odbrane su osporili i ovu dokumentaciju i od suda zatražili da se pribavi "SKY" komunikacija u originalu. Sud je odbio taj predlog.

Advokati Marko Radović, Miloš Vuksanović, Dragoljub Đukanović i Nikola Ivanović bili su saglasni da ovo sve ukazuje na to da su pribavljeni operativni podaci a ne dokazi.

Sud je odbio i predlog odbrane da se završne riječi zakažu u roku od 10, 15 dana. To su zatražili nakon što je tužilac danas pred sudom izmijenio u nekim djelovima činjenični opis optužnice. Advokati su istakli da se sada radi o novoj optužnici. Sud je međutim bio stava da im ne treba dodatno vremena i završne riječi zakazao za sjutra. Sudija je ukazala odbrani da je tužilac odustao od djela koji se odnosi na "prenos i držanje droge" i da to ide odbrani u korist, prenosi Dan.

"Koliko smo mogli da ispratimo riječ je o novoj optužnici nakon ovih izmjena. Treba nam dodatno vremena. Ovakvo postupanje tužioca je vrlo indikativno i, koliko je meni kao advokatu poznato, ovo je prvi put u istoriji ovog suda da tužilac nakon preotvaranja dokaznog postupka i izvođenja istih dokaza odustaje od završnih riječi u kojima je pri cjelosti ostao pri prvobitnom optužnim aktu. I ako znam da sud nema mogućnost da zabrani tužiocu da mijenja optužni akt, čudno je da je sam tužilac nakon preotvaranja glavnog pretresa prihvatio da dio onoga što je mijenjao nakon završnih riječi nije tačan", istakao je advokat Radović.

Advokat Radović je tokom ročišta ukazao i da je Holandija izvršila prevod dokumentacije sa na crnogorski jezik i sudu ukazao da za to može naredbu da da samo nadležni organ Crne Gore. Naglasio je da u dokumentaciji koja je danas provedena u originalu je drugačiji prevod u odnosu na kopiju i to vezano za dokumentaciju povezanu sa "SKY". Radović je ukazao da misli da to nije slučajno urađeno i citirao dva različita prevoda za isti dokument:" "u okviru nacionalnog postupka" i " u skladu sa nacionalnim procedurama"-to je kasniji prevod u odnosu na prvi", piše Dan.

Radović je osporio i to kako je moguće da za jedan te isti zahtjev putem međunarodne pravne pomoći, za jedan pin (koji navodno je na SKY koristio Igor Božović) SDT u isti dan pošalje zamolnicu i dobije odobrenje. Naveo je da to govori da nije jasno na koji komunikaciju se odobrenje odnosi.

Optuženi Slobodan Kašćelan se obratio sudu i rekao da 15 dana ne može da spava zbog tužioca: "Ovaj čovjek mi ne da da spavam, ne mogu spavati od njega. Hoće kroz rešetke da me vuče. Sudija recite mu da me pusti na mir", prenosi Dan.

Viši sud u Podgorici potvrdilo je optužnicu protiv pripadnika kriminalnog kavačkog klana Igora Božovića kojeg Specijalno državno tužilaštvo tereti da je učestvovao u švercu 743 kilograma kokaina, koji je otkriven i zaplijenjen u avgustu 2020. godine, u holandskoj luci Roterdam.

Za isto krivično djelo ranije su optuženi Radoje Zvicer, Slobodan Kaćelan, Milan Vujotić i Dragan Knežević.

"Specijalno državno tužilaštvo podiglo je, u decembru 2023. godine, optužnicu protiv R.Z, D.K, M.V. i S.K, za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, koja je, nakon što ju je sud potvrdio, stupila na pravnu snagu", saopšteno je ranije iz tužilaštva, navodi Dan.