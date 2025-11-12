Policijski službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“, Odjeljenja bezbjednost Podgorica, lišili su slobode žensku osobu koja je osumnjičena za davanje mita.

Za krivično djelo davanje mita osumnjičena je I.B. (27) koja je ovo djelo izvršila na način što je na prijavnici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica uz dokumentaciju koju je trebala da dostavi u sklopu predmeta u kojem predstavlja oštećenu stranu, ostavila i novac u iznosu od 500 eura, sve u koverti na kojoj je bilo ispisano ime i prezime postupajućeg policijskog službenika, saopštili su iz UP.

Nakon što je ovaj policijski službenik preuzeo kovertu uočio je da se u njoj, osim potrebne dokumentacije, odnosno popisne liste, nalazi i novac u iznosu od 500 eura.

Sa svim je upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je kvalifikovao krivično djelo davanje mita, te je po njegovom nalogu I.B. lišena slobode.

Ona je u zakonskom roku uz krivičnu prijavu privedena postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.