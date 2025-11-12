Pritvor mu je, kako navode, produžen zbog opasnosti od bjekstva.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore saopštilo je da je, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva u Podgorici od 07. novembra 2025. godine za produženje pritvora protiv okrivljenog Momčila Mandića, donijelo je rješenje da mu se produži pritvor za još tri mjeseca, odnosno do 16. februara 2026.godine, piše CdM.

Mandiću je, kako navode, pritvor produžen zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga i krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

“Okrivljeni M. M. je, prema navodima iz naredbe o sprovođenju istrage i spisa predmeta, osnovano sumnjiv da je 16. avgusta ove godine u naselju Dajbabe u Podgorici, neovlašćeno, radi prodaje, držao opojnu drogu kokain, konoplju i džoint sa marihuanom, a kod sebe je imao i vagu za precizno mjerenje. Takođe, osnovano je sumnjiv da je na javnom mjestu neovlašćeno nosio vatreno oružje – pištolj nepoznate marke i kalibra, sa uklonjenim fabričkim brojem i osam metaka, bez odgovarajuće dozvole, što je sve utvrđeno prilikom policijske kontrole”, precizira se u saopštenju, prenosi CdM.

Pritvor mu je, kako navode, produžen zbog opasnosti od bjekstva.

Mandiću je pritvor prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 18. avgusta, a produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 15. septembra ove godine.

Po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, zaključuju, pritvor može trajati do 16. februara 2026. godine.