On će danas uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku.

Izvor: Uprava policije

Policija je saopštila da su, vršeći pojačane aktivnosti iz svoje nadležnosti usmjerene na članove organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantna i sa njima povezana lica, izvršili ciljanu operativno – taktičku mjeru racija u jednom ugostiteljskom objektu u Podgorici i kontrolom operativno interesantnog lica pronašli i oduzeli vatreno oružje – pištolj.

Naime, ovom prilikom kontrolisani su S.R. (24), V.Č. (18) i M.B. (28), te je kod S.R. pronađeno vatreno oružje – pištolj marke CZ M57 sa okvirom u kojem su se nalazila tri komada municije.

“Lice blisko jednoj visokorizičnoj kriminalnoj grupi, S.R., je dovedeno u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, te je sa događajem upoznat tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se ovo lice uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, navodi policija.

On će danas uz krivičnu prijavu biti priveden postupajućem tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost u zakonom predviđenom roku.