U Višem sudu u Podgorici održana je kontrola optužnice u predmetu za šverc cigareta, u kojem su spojene tri optužnice prema kojima je dvadeset optuženih oštetilo državnu kasu za višemilionski iznos.

Izvor: Printscreen/Youtube/RTCG

Advokat Zoran Piperović danas je u podgoričkom Višem sudu kazao da su cigarete, koje je prema optužnici Specijalnog tužilaštva švercovao njegov branjenik Aleksandar Mijallović, u vlasništu kompanije Lenora Internacional, te da ih je država zaplijenila pošto u datom roku nijesu izmještene iz Slobodne carinske zone u Luci Bar.

On je na ročištu za kontrolu optužnice, predsjedniku vanraspravnog vjeća, sudiji Nenadu Vujanoviću predao dokumentaciju Uprave prihoda i carina koja potvrđuje njegovu tvrdnju.

"U mojim rukama je dokument Uprave carina koji dokazuje da su zaplijenjene cigarete u vlasništvu firme „Lenora International“, a ne Aleksandra Mijajlovića. U dokumentu se jasno navodi da su cigarete bile predmet uvoza, a ne šverca. U rješenju Uprave carina se nalaže kompaniji Lenora Internacional da u roku od 80 dana od prijema ovog rješenja imaju obavezu da cigarete u njihovom vlasništvu iz Slobodne carinske zone otpreme iz Crne Gore u zemlju porijekla", kazao je Piperović.

On je ukazao i da je u posjedu dopisa kompanije Lenora Internacional u kojem traži od Ministarstva finansija u Crnoj Gori da rok za uklanjanje cigareta iz Slobodne carinske zone produži za 15 dana jer je kapetan broda koji treba da ih transportuje bolestan.

Na optuženičkoj klupi nalaze se Aco Mijajlović, Dejan Jokić, Zoran Đukanović, Golub Vojinović, Dragan Backović, Milenko Rabrenović, Radoje Rabrenović, Mirko Mijušković, Marinko Koprivica, Srđan Jokić, Vesko Petranović, Dušan Vukadinović, Dražen Vukadinović, Jovan Miletić, Ranko Čelić, Ivana Čelić, Ratomir Obrenić, Davor Lukačević i Marko Đurišić.

Advokat Piperović ustvrdio je da tužilaštvo nije ponudilo nijedan dokaz koji bi omogućio da se predmet raspravlja na glavnom pretresu.

"Tvrdim da ne postoji nijedan dokaz. To tužilac dobro zna, ali znamo i da će ova optužnica biti potvrđena" kazao je Piperović.

On je ukazao da je nelogična optužba Specijalnog tužilaštva da je kriminalna organizacija na čelu sa njegovim branjenikom oštetila državni budžet jer je izbjegla carinjenje cigareta.

Piperović je dodao da je tužilaštvo u dispozitivu optužnice ponudilo „golu tvrdnju“ a što krivično pravni poredak ne prepoznaje.

"Uz svaku tvrdnju mora stajati dokaz" kazao je on.

Advokat Nikola Martinović, branilac Dražena Vukadinovića, istakao je da se njegovom branjeniku stavlja na teret više krivičnih djela krijumčarenja u okviru kriminalne organizacije koju je, prema optužnici, organizovao Vesko Petranović.

"Zakonik o krivičnom postupku propisuje da SDT može donijeti naredbu o istrazi samo ako postoji osnovana sumnja. Ta sumnja mora biti potkrijepljena materijalnim dokazima. U ovom slučaju, optužnica nudi identične dokaze koje je SDT imalo i u trenutku donošenja naredbe o istrazi" kazao je Martinović.

On je ukazao da se tokom šest mjeseci istrage nije pribavio nijedan novi dokaz, te da su svi dokazi iz marta 2025. godine.

"Kako vijeće može potvrditi optužnicu ako su dokazi isti kao u Naredbi o pokretanju istrage? U dispozitivu se tvrdi da je Vukadinović prenosio robu preko carinske linije, a na drugom mjestu se kaže da je rasturao neocarinjenu robu. To nije isto krivično djelo" rekao je advokat.

Martinović je ukazao da je praksa u sudovima postala da se optužnice potvrđuju „radi statistike“.

"Kao pravnik sam siguran da ova optužnica nema elemenata za potvrđivanje, ali iskustvo mi govori drugačije. Vjerujem da bi trebalo da se vrati SDT-u" zaključio je Martinović.

Sa druge strane, specijalni tužilac Miroslav Turković kazao je da je SDT podiglo optužnice 10. juna, 19. maja i 20. septembra 2025. godine, koje su sada spojene u jedan predmet kontrole.

"Dokazi na kojima SDT temelji ovu optužnicu prikupljeni su tokom istraga na zakonit način. Klasifikovani su u dvije grupe: dokazi pribavljeni međunarodnom pravnom pomoći, među kojima su SKY komunikacija i spiskovi državnih organa inostranih zemalja, i dokazi koje je tužilac prikupio u nacionalnim okvirima" naveo je Turković.

Dodao je da su svi dokazi taksativno navedeni i da je njihova sadržina detaljno interpretirana u obrazloženju optužnice.

Advokat Stefan Jovanović iznio je lični stav da su ročišta za kontrolu optužnice izgubila svrhu.

"Ova ročišta više nemaju smisla. Postala su mrtvo slovo na papiru. Mogao bi neko sudu dostaviti i prazan papir umjesto optužnice, i opet bi bila potvrđena" rekao je Jovanović.

On je dodao da su optužnice paušalne i da ne nude dokaze koji bi opravdali prelazak sumnje u osnovanu vjerovatnost potrebnu za glavni pretres.

"Ove optužnice nemaju smisla jer ne nude dokaze koji bi stepenovali sumnju do nivoa potrebnog za suđenje" zaključio je.