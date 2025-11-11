Policajci Marko Lazović i Sead Luboder privremeno su udaljeni sa posla, saznaju “Vijesti”.

Izvor: Vlada Crne Gore

Njih dvojicu suspendovao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, na predlog direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića.

Lazoviću su službena značka i ovlašćenja oduzeti zbog krivičnog postupka koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Taj postupak pokrenut je nakon što je policija pretresom objekata koji su u njegovom vlasništvu pronašla nelegalno oružje, objašnjeno je “Vijestima”.

Prema istim informacijama, oružje bez dozvole pronađeno je tokom pretresa sprovedenih u akciji u kojoj je 14. aprila prošle godine slobode lišen Lazovićev otac, bivši pomoćnik direktora Uprave policije Zoran Lazović.

“Vijestima” je nezvanično rečeno da je nekadašnji službenik Tima za posebnu operativnu podršku u Sektoru kojim je rukovodio stariji Lazović, Sead Luboder, suspendovan zbog bezbjednosnih smetnji.

Sin dugogodišnjeg tajnog agenta i nekadašnjeg čelnika Sektora za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije (SBPOKK), pod istragom je bio i 2019. godine.

Postupak je tada vođen zbog nasilja na košarkaškoj utakmici između “Budućnosti” i “Crvene zvezde”, 17. aprila te godine u Sportskom centru “Morača”.

Izviđaj, o čijem ishodu javnost nikada nije obaviještena, vođen je i protiv tadašnjeg službenika Uprave carina Amara Nuhodžića i službenika Agencije za sprečavanje korupcije Zorana Markovića, pišu Vijesti.

Marko Lazović, sada suspendovani službenik Sektora kriminalističke policije, tukao je te noći navijača “Crvene zvezde”, a Nuhodžić se zalijetao ka igračima tog košarkaškog tima prilikom ulaska u dvoranu, uoči zagrijavanja za meč.

Na snimcima koji su se proširili društvenim mrežama vidi se kako mlađi Nuhodžić ulazi na teren i kao pljuje gostujuće igrače. On je saopštio da to nije radio.

Marković je ušao na parket i šutirao neki predmet ka košarkašu Filipu Čoviću, a zatim i pljuvao u njegovom i pravcu igrača beogradskog kluba.

Na zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), podgorički Viši sud krajem prošle godine blokirao je imovinu na Žabljaku upisanu na nekadašnjeg tajnog agenta, sada optuženog Duška Golubovića, čiji su stvarni vlasnici, prema tvrdnjama specijalnih tužilaca, uhapšeni bezbjednjak Petar Lazović i njegov brat Marko Lazović.

Tu odluku 1. oktobra 2024. godine donio je sudija za istragu Goran Šćepanović, a u obrazloženju piše da se sumnja da je privremeno blokirana imovina stečena kriminalnom djelatnošću.

U odluci piše da im je SDT nepun mjesec ranije dostavilo predlog da u skladu sa Zakonom o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, ponovo privremeno blokiraju nekretnine Lazovića u Kovačkoj dolini, na Žabljaku.

To su učinili u predmetu formiranom protiv Petra Lazovića i drugih okrivljenih zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja, produženog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, produženog krivičnog djela krijumčarenje i krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Nekadašnji neformalni vođa policijskog Tima za posebnu operativnu podršku koji je djelovao u sastavu SBPOKK-a, Petar Lazović, uhapšen je 18. jula 2022. godine.

Njega SDT tereti za izvršenje najtežih krivičnih djela, odnosno da je policijsku službu podredio kavačkom kriminalnom klanu.

Transkripti sa nekad zaštićene Skaj aplikacije, koje je crnogorskim istražiteljima dostavio Europol, pokazuju da se šefu te organizovane kriminalne grupe hvalio kako muči uhapšene za koje su pretpostavljali da su pripadnici škaljarskog klana i od njih iznuđuje iskaze. Poruke pokazuju i da je izvršavao Zvicerove naloge, ali i da je sa njim švercovao kokain, prenose Vijesti.

Njegov i otac juče suspendovanog Marka Lazovića, Zoran Lazović uhapšen je 14. aprila prošle godine, kada su službenici Specijalnog policijskog odjeljenja stavili lisice na ruke i bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću.

Starijeg Lazovića terete da je 2020. godine organizovao kriminalnu organizaciju, čiji su pripadnici postali Katnić, specijalni tužilac Saša Čađenović i druge nepoznate osobe, te da su sarađivali sa kriminalnom organizacijom koju je organizovao odbjegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer.

Nedavno je SDT protiv Zorana Lazovića pokrenulo još jedan postupka, u kom ga terete da je dio kriminalne grupe koja je prala novac za Kotoranina sa međunarodne potjernice.

Tom istragom obuhvaćeni su nedavno uhapšeni biznismen Ranko Ubović, njegovi poslovni saradnici Veselin Kovačević i Vladan Ivanović, kao i optuženi za šverc cigareta Aleksandar Mijajlović, javljaju Vijesti.

Sumnjiče ih da su učinili više krivičnih djela pranje novca - u slučaju stanova vođe kavačkog klana Radoja Zvicera u Master kvartu, kao i “Bemaksovih” stanova u zgradi “Perla” u Budvi.

Marku Lazoviću za 2. decembar zakazano je suđenje pred pljevaljskim Osnovnim sudom, gdje i odgovara zbog nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.

Ročište je zakazano pred sutkinjom Ljiljanom Popović.

“Vijestima” je rečeno da je optužnicu protiv njega podnijelo Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima.

Iz tog tužilaštva, međutim, nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti” o predmetu u kom su postupali protiv Lazovića.

Iako je javan podatak da je suđenje zakazano i da oni zastupaju optužnicu, to tužilaštvo oćutalo je pitanja da li su podnijeli optužnicu i ako jesu kada.