Graničnom policajcu Emiru Bučanu uručen je otkaz, nakon što je postala pravosnažna presuda kojom je osuđen na godinu zatvora zbog protivpravnog hapšenja ženske osobe V.K. u oktobru prošle godine, saznaju Vijesti.

Izvor: Ministarstvo Unutrašnjih poslova

Rješenje kojim je Bučan udaljen sa posla potpisao je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović.

Prvobitno, Bučan je suspendovan nakon što je Osnovni sud u Podgorici odredio pritvor tom, sad već bivšem službeniku Stanice granične policije Podgorica.

Bučan je uhapšen je 11. oktobra 2024. godine po nalogu Osnovnog državnog tužioca, zbog sumnje da je pokazao Podgoričanki službenu legitimaciju, naredio joj da izađe iz njenog automobila i pređe u njegov, a zatim je odvezao do željezničke stanice u Podgorici, pišu Vijesti.

U februaru je prvostepeno osuđen na godinu zatvora, a iz Osnovnog suda tada je saopšteno da je u toku postupka nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni kritične večeri zloupotrebom svog ovlašćenja, ograničio slobodu kretanja oštećenoj V.K.

"Na način što je prišao vozilu u kojem su se nalazile ona i još dvije djevojke legitimisao se i uzeo dokumenta koja mu je dala oštećena, a onda joj naložio da napusti vozilo u kojem se nalazila, i da sjedne u vozilo kojim se dovezao. Nakon što je ona to učinila i sjela na mjesto suvozača, na kojem su se prethodno nalazili njegov službeni pištolj i sredstva za vezivanje, vozilo je stavio u pogon, a zatim zaustavio na jednom parkingu u blizini željezničke stanice, gdje je u više navrata oštećenu dodirivao i upućivao joj riječi da treba da imaju 'pet minuta diskrecije'", saopšteno je tada iz Osnovnog suda u Podgorici.

Dodaju da kada je V.K. razmijenila broj telefona s Bučanom i rekla da će se vidjeti naredne večeri, da je on upalio vozilo i djevojku vratio do mjesta s kog su krenuli.

"Ovako odmjerenom kaznom se jasno izražava društvena osuda i nulti prag tolerancije za ovakva i slična ponašanja službenih lica", saopšteno je tada iz podgoričkog suda, navode Vijesti.