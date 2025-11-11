Optuženom članu policijskog narko-kartela Goranu Stojanoviću ukinut je juče pritvor, ali su ga na kapiji spuškog zatvora sačekali i ponovo uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO).

Izvor: MONDO/Vasilisa Grgurević

Taj nekadašnji policajac slobode je lišen po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje je protiv njega otvorilo još jednu istragu - zbog sumnje da je učestvovao u švercu droge, rečeno je “Vijestima” nezvanično.

Prema istim informacijama, u prethodno vrijeme isto je prošlo na desetine onih kojima je isticao, ili je odlukom suda ukidan pritvor - lišavani su slobode čim pređu prijavnicu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Svima su lisice na ruke stavljali službenici SPO-a, zbog sumnje da su umiješani u nova krivična djela.

Slobodan nekoliko miniuta

Stojanoviću je juče prije podne pritvor ukinulo vijeće Višeg suda u Podgorici, kojim predsjedava sudija Simo Rašović.

Oni su to učinili prihvatajući predlog branioca optuženog policajca, advokata Miloša Vuksanovića.

Advokat je obrazložio da je okrivljeni u pritvoru proveo godinu i jedanaest mjeseci, nakon čega je vijeće sudija, poslije kraće pauze, prihvatilo predlog odbrane i Stojanoviću odredilo kućni pritvor, pišu Vijesti.

Ipak, on nije uspio da stigne do kuće jer su službenici SPO-a bili brži i na kapiji su mu opet stavili lisice.

Suđenje policijskom narko-kartelu juče je nastavljeno iznošenjem odbrane okrivljenih za stvaranje kriminalne organizacije i šverc kokaina. Stojanović, Ivan Nikolić i Tihomir Adžić u sudnici su negirali navode optužnice i osporavali kao dokaz Skaj aplikaciju.

Okrivljeni Stojanović je kazao da nije član nijedne kriminalne grupe, navodeći da smatra da SDT nema nijedan valjan dokaz u tom postupku.

“Jednake uslove za borbu za pravdom nemaju optuženi u odnosu na SDT”, kazao je on.

Tvrdi i da se iz optužnice ne zna kada je, navodno, postao član kriminalne organizacije.

“Nikada nijesam koristio Skaj aplikaciju. Skaj materijal je popunjavan kako bi se dobio neki smisao. Za mene taj materijal predstavlja interpretaciju interpretacije.”

Okrivljeni Nikolić je kazao da policija i specijalni tužioci od njega nijesu uzeli izjavu na vrijeme, kada je trebalo.

Naglasio je da nije bio u bjekstvu i da je njemu u interesu da se postupak što prije završi i dokaže njegova nevinost, tvrdeći da nije član kriminalne grupe i da nije koristio Skaj, prenose Vijesti.

On je istakao da se na optužnici našao zbog zlonamjerne greške SDT-a i SPO-a.

Osim Stojanovića, Nikolića i Adžića na optužnici SDT-a su odbjegli policajac Ljubo Milović, bjegunac sa međunarodne potjernice Radoje Zvicer, policajci Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Dejan Knežević, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, zatim bivši predsjednik Opštine Budva Milo Božović, ali i Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Vladimir Bajčeta, Mileta Ojdanić, Filip Zindović (Kljajević), Darko Knežević, Dražen Milović, Ivan Mijatović.

Tužilaštvo pojedince u toj grupi, između ostalog, tereti za šverc 4,3 tone kokaina, za pranje oko 7.000.000 eura, ali i za izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljeno držanje oružja.