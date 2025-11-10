Policija zahvalila građaninu koji je podnio prijavu

Izvor: MONDO/Gordana Šćepanović

Podgorička policija uhapsila je A.V. (37), ruskog državljanina sa privremenim boravkom u glavnom gradu, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

"Policijski službenici su, naime, postupili po prijavi građanina koju je on, 08.11.2025. godine, podnio u prostorijama Odjeljenja bezbjednosti Podgorica, a u kojoj je prijavio A.V. zbog seksualnog zlostavljanja pasa. Od njega je uzeta izjava na zapisnik, kao i foto i video materijali koje je priložio. Odjeljenje bezbjednosti Podgorica je istog dana o navedenom obavijestilo državnu tužiteljku u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Nakon što je nadležna državna tužiteljka, cijeneći dostavljene spise predmeta, kvalifikovala krivično djelo i naložila da se A.V. liši slobode, on je promptno i uhapšen", saopštila je Uprava policije.

Osumnjičeni A.V. će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden nadležnoj državnoj tužiteljki u zakonom propisanom roku.

Policija je kazala da će, nakon okončanja krivičnog postupka u vezi sa navedenim krivičnim djelom, prema A.V. preduzeti mjere i radnje shodno Zakonu o strancima u cilju udaljenja tog stranog državljanina sa teritoriije Crne Gore, odnosno njegovog protjerivanja.

"Koristimo priliku da zahvalimo građaninu na društveno – odgovornom ponašanju i prijavi koju je podnio, a na osnovu koje je Policija odmah postupila, a što je u krajnjem, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, dovelo do lišenja slobode A.V", piše u saopštenju.