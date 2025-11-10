Nalog je izdat zbog postojanja osnova sumnje da je A.V. počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Postupajuća državna tužiteljka je, u predmetu formiranom povodom snimaka koji su objavljeni na društvenoj mreži Telegram, a koji prikazuju seksualno zlostavljanje pasa, naložila službenicima Odjeljenja bezbjednosti Podgorica da uhapse ruskog državljanina A.V, saopštilo je Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici.

Nalog je izdat zbog postojanja osnova sumnje da je A.V. počinio krivično djelo ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa.

"U koordinaciji sa službenicima policije, u toku je preduzimanje daljih radnji i aktivnosti u cilju potpunog razjašnjenja svih okolnosti ovog događaja, identifikacije eventualnih saučesnika i provjere postojanja elemenata drugih krivičnih djela", saopštio je ODT.

Rekli su da će javnost biti blagovremeno obaviještena o daljim aktivnostima i ishodu sprovedenih radnji.