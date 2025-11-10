On je dodao da stoji iza riječi iz prethodnog ročišta, kada je, kako je naveo, „ohrabrio“ zamjenicu specijalnog tužioca da ga optuži zbog izjava koje je dao na račun Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Na današnjem ročištu pred podgoričkim Višim sudom, optuženi Vladimir Bajčeta direktno se obratio specijalnom tužiocu Jovanu Vukotiću, optužujući ga da je, kako tvrdi, zlonamjerno blokirao sredstva namijenjena liječenju člana njegove porodice.

“Gospodine Vukotiću, vi ste veoma pametan čovjek, ali i veoma zlonamjeran. Osoba koja se u datom trenutku može pretvoriti u bilo šta. Vi odlično znate da je osnova i ćelija jednog društva porodica. Vi ste moju porodicu veoma povrijedili, da ne kažem uništili. Blokirali ste novac koji je bio namijenjen za liječenje člana moje porodice sa teškom dijagnozom. Moj advokat vam je pokazao medicinsku dokumentaciju, ali ste sve to ignorisali. Ja nisam Draža Mihailović da pred tužiocem i sudom plačem i molim za milost – ja se ugledam na Ljuba Čupića koji smrt gleda u lice”, kazao je Bajčeta, piše Pobjeda.

On je dodao da stoji iza riječi iz prethodnog ročišta, kada je, kako je naveo, „ohrabrio“ zamjenicu specijalnog tužioca da ga optuži zbog izjava koje je dao na račun Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

“Gospodin Vukotić ne zna da se samo životinje i divljaci slamaju – mi ne, mi nastavljamo dalje. SDT i gospodin Vukotić su u ime pravde učinili najveću nepravdu mojoj porodici. Iza mene stoji sila jaka – sva srca crnogorskih slobodnjaka”, poručio je optuženi.

Bajčeta je na prethodnom ročištu negirao navode optužnice kojom se tereti da je, kao pripadnik kriminalne organizacije koju su, prema tvrdnjama SDT-a, predvodili nekadašnji policajac Ljubo Milović i Mileta Ojdanić, učestvovao u međunarodnom švercu kokaina.

Istakao je da se već dvije godine i osam mjeseci nalazi u pritvoru, što, kako tvrdi, predstavlja „kažnjavanje bez presude“.

“Ovakvo određivanje pritvora u nedogled, gdje je pritvor postao kazna, dovelo je do uskraćenja pravde. Svaka zakašnjela pravda je nepravda. Ova optužnica je klasična konstrukcija SDT-a. Tužilaštvo nema nijedan materijalni dokaz, niti kriptovani telefon koji bi me povezao sa bilo kojim krivičnim djelom. Nije utvrđena ni autentičnost Skaj aplikacije”, naveo je Bajčeta.

Prema njegovim riječima, u optužnici nijesu precizirani vrijeme, način ni okolnosti izvršenja krivičnog djela.

“Za vrijeme kada se, po tvrdnjama tužilaštva, droga transportovala iz Ekvadora, ja sam bio u Crnoj Gori. SDT ne navodi od koga sam nabavio drogu, koliko sam je platio, niti koje sam količine imao. Ne navodi se ni adresa, ni vrijeme, ni ko je navodno u Holandiji iznajmio stan”, kazao je optuženi.

Bajčeta se posebno osvrnuo na blokadu porodične imovine, tvrdeći da je riječ o „nepravdi i samovolji“ SDT-a.

“SDT je blokirao moju i imovinu mog brata, iako je dokazano da je sve legalno stečeno. Kuću je otac izgradio dok sam bio dijete, a brat je stan kupio na kredit. Moj brat se zbog ovoga razbolio i sada je u invalidskoj penziji. Da li je to pravo i pravda specijalnog tužioca Jovana Vukotića prema mojoj porodici”, upitao je Bajčeta, predlažući da sud odbaci Skaj komunikaciju kao nevaljan dokaz.

U istom predmetu SDT-a, pored Bajčete, optužnicom su obuhvaćeni i Ljubo Milović, Milo Božović, Dejan Knežević, Radoje Zvicer, Ivan Stamatović, Nebojša Bugarin, Petar Lazović, Milan Popović, Miloš Mišurović, Marko Novaković, Ivan Nikolić, Goran Stojanović, Božidar Jabučanin, Aleksandar Keković, Tihomir Adžić, Filip Zindović, Darko Knežević, Ivan Mijatović i Dražen Milović.

Prema navodima tužilaštva, kriminalna organizacija kojom su rukovodili Ojdanić i Milović djelovala je od 2019. do februara 2021. godine na teritoriji Crne Gore, kao i u više evropskih i južnoameričkih zemalja. SDT navodi da je zaplijenjeno oko 4,3 tone kokaina i otkriveno pranje oko sedam miliona eura.