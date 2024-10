Šleper cigareta sedmično je preko granice prebacivala grupa Nikšićanina Strahinje Koprivice, proizilazi iz prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije.

“On se ugrađuje tu zato što on plaća kamion, a ne interesuje njih koliko će unutra bit, nego plaća kamion i on se tu ugrađuje, njega ispada to jeftinije. Bilo 100, ili 500 ili 700 on plaća kamion. Znači ispričao mi je sve burazeru od A do Š. Tako da nema pametovanja nikakvog, sve ide kod tog čovjeka. Njihovo je oće li na jedno mjesto ili na drugo mjesto da dodaju, kako je kad bolje, ali tu nema pametovanja. To burazeru ide zadnjih 15 godina. Nema tu odstupanja jednog centa, oni sve znaju. Odmah mi je rekao toliko ti je to, ovaj ti je uradio toliko”...

To je nakon navodnog sastanka sa Nikšićaninom Strahinjom Koprivicom, 23. juna 2020. godine napisao Nikšićanin koji je na Skaj aplikaciji koristio pin JB4105 i nadimak Zigi 29, pišu Vijesti.

On potanko objašnjava uhapšenom pripadniku policijskog kartela Vladimiru Bajčeti od kada Koprivice “rade” cigarete, koliki procenat uzimaju, kome ih predaju preko granice sa Bosnom i Hercegovinom, ali i koga su izbacili iz posla.

Iz njihove komunikacije proizilazi da je sin dugogodišnjeg, sada penzionisanog policijskog funkcionera Duška Koprivice, na kriptivanoj aplikaciji koristio nadimak Princip.

Strahinja Koprivica uhapšen je prije dva dana po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) zbog sumnje da je organizovao kriminalnu grupu koja je u države Evropske unije švercovala veće količine droge i cigareta.

U istoj akciji, pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja lisice na ruke stavli su i navodnim članovima Koprivičine kriminalne organizacije Blažu Đurkoviću, Nikoli Vukotiću i Marinku Koprivici, pišu Vijesti.

Krivična prijava podnijeta je i protiv visokopozicioniranog člana škaljarskog klana, Zećanina Igora Krstovića, od kojeg je, po tvrdnjama specijalnih tužilaca, Strahinja Koprivica kupovao drogu koju je švercovao u zemlje Evropske unije.

Prepiske sa nekada zaštićene Skaj aplikacije pokazuju da su cigarete koje je Strahinja Koprivica krijumčario preko crnogorske granice, osim u Italiji i Hrvatskoj, završavale u Trebinju, Sarajevu i Banjaluci.

Zigi, koji u prepiskama otkriva svoj identitet, govoreći o političkim pozicijama svoje supruge i sestre, objašnjavao je pripadniku takozvanog policijskog narko-kartela da Koprivica krijumčarene duvanske proizvode u Trebinju predaje Radomiru Ninkoviću, zvanom Rašo Letva, koji je na Skaju pisao sakriven iza nadimka Toti, navode Vijesti.

“Brate, sve sam do sad bio s njim, svašta mi je nešto pričao. Njegovo to ide za Banja Luku, za Sarajevo. Tamo je 30 eura veća cijena, razumiješ... Letvi daju Duško i Željko Lazović 200 kartona nedjeljno, daje mu on (Koprivica) 400 kartona...on ima svojih 100 kartona. Nedeljno mu to ide. Njemu šleper nedeljno ide, četiri šlepera mjesečno on uzima samo od ovih ođe”, objašnjava Nikšićanin.

"Njihovo je oće li na jedno mjesto ili na drugo mjesto da dodaju, kako je kad bolje, ali tu nema pametovanja. To burazeru ide zadnjih 15 godina. Nema tu odstupanja jednog centa, oni sve znaju. Odmah mi je rekao toliko ti je to, ovaj ti je uradio toliko", navodi Zigi nakon sastanka sa Koprivicom

Istovremeno, u razgovoru sa Bajčetom kalkuliše o tome da li će biti prostora da Koprivica i njihove duvanske proizvode ubaci, ali piše i da mu je deset ljudi reklo sve najgore o poslovanju sa tim Nikšićaninom.

Naglašava da se plaši da će im pokvariti kombinaciju, jer želi da kontroliše kompletan posao koji ide ka Trebinju.

“Čekam da mi se javi za sat, sat i po burazeru jedan iz TRB. Imam dva čovjeka koji su mnogo ozbiljni, odavno rade... Jedan je u Berkoviće, jedan je u Bileću”, piše on Bajčeti, nakon što je postalo izvjesno da ih je Koprivica izbacio iz posla sa Ninkovićem.



Nakon hapšenja nikšićke grupe krijumčara cigareta i droge iz Specijalnog državnog tužilaštva zvanično su saopštili da su lišili slobode Strahinju i Marinka Koprivicu, Vukotića i Đurkovića, pišu Vijesti.

“I protiv njih, kao i protiv I. K., koji je u pritvoru u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, u drugom krivičnom predmetu, podnijeli krivičnu prijavu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije”.

Četvorici uhapšenih određeno je zadržavanje do 72 sata nakon preksinoćnjeg saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu

Objasnili su da Strahinju Koprivicu, Krstovića i Đurkovića terete i za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, ali i da dvojicu Koprivica terete i da su počinili dva krivična djela - krijumčarenje.

Sina dugogodišnjeg policijskog funkcionera terete i da je počinio dva krivična djela - nedozvoljena trgovina.

Njima je preksinoć nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata.

