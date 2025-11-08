M. M. (34) primljen je danas u Urgentni centar sa ubodnom ranom u predelu ramena. Prema njegovim navodima, nepoznati napadač prišao mu je s leđa dok je šetao Ulicom cara Dušana i nožem ga povrijedio.

Izvor: MONDO/Nikolet Vukčević

M. M. (34) danas je primljen u Urgentni centar sa ubodnom ranom. Prema nezvaničnim saznanjima, M. M. (34) je primljen u Urgentni centar oko podneva, a konstatovane su ubodne rane u predjelu ramena.

Navodno je M. M., kako se nezvanično saznaje, rekao da je napadnut nožem na Dorćolu. Povređeni muškarac je tvrdio da je šetao Ulicom cara Dušana, kada mu je s leđa prišao muškarac i izbo ga oštrim predmetom, najvjerovatnije nožem. U toku je istraga o čitavom slučaju.