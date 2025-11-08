U požaru koji je danas izbio u skladištu parfema u okrugu Dilovasi u sjeverozapadnoj turskoj provinciji Kocaeli poginulo je šest osoba, rekao je guverner provincije, Ilhami Aktas.

Izvor: MONDO/Danijela Pašić

On je, kako prenosi Anadolija, kazao da je požar ugašen i uputio saočušće porodicama stradalih.

Pokrajinski guvernorat saopštio je da je jedna osoba povrijeđena u požaru.

Razlozi izbijanja požara još nijesu poznati, a istraga je u toku.