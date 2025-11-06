Vrhovni sud je započeo izradu Smjernica za izricanje krivičnih sankcija u predmetima teškog i organizovanog kriminala, saopštili su iz Vrhovnog suda.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Izrada Smjernica dio je procesa ispunjavanja završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, te je u Vrhovnom sudu Crne Gore održan je prvi sastanak Radne grupe za izradu Smjernica za izricanje krivičnih sankcija u predmetima teškog i organizovanog kriminala, navode.

Dodaju da formiranje ove radne grupe predstavlja važan korak u ispunjavanju obaveza predviđenih strateškim nacionalnim dokumentima i izvještajima Evropske komisije, kojima se ističe potreba unaprjeđenja kaznene politike i dosljedne primjene principa srazmjernosti i odvraćajuće kaznene prakse, posebno u predmetima korupcije na visokom nivou, organizovanog kriminala i pranja novca, prenosi CdM.

“Cilj izrade Smjernica je jačanje transparentnosti, povjerenja i integriteta sudstva, kao i obezbjeđivanje ujednačene primjene zakona i pravne sigurnosti građana. Radnu grupu, kojom predsjedava sutkinja Vrhovnog suda Crne Gore Milenka Seka Žižić, čine sudija Apelacionog suda Predrag Tabaš, sutkinja Višeg suda u Podgorici Irena Šofranac Nedović, savjetnice Vrhovnog suda Bojana Bandović i Katarina Kapuci Lakićević, koja obavlja funkciju sekretarke, te eksperti Nik Hokins i Pirs Vestlejk“, ističe se u saopštenju.

Dodaje se i da je predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Valentina Pavličić istakla da formiranje ove Radne grupe predstavlja ključan iskorak u jačanju odgovornosti i integriteta pravosuđa, prenosi CdM.

„Izrada Smjernica za izricanje krivičnih sankcija nije samo tehnički zadatak, već suštinski izraz naše posvećenosti da sudska vlast djeluje jedinstveno, predvidivo i pravično. Uspostavljanjem jasnih i dosljednih standarda u oblasti kaznene politike, jačamo povjerenje građana u sudstvo i šaljemo jasnu poruku da je Crna Gora spremna da na najvišem nivou odgovori zahtjevima evropske pravne zajednice. Naš cilj je jasan, jedinstvena primjena zakona, transparentnost i pravda koja se vidi i osjeća u svakom sudskom postupku“, kazala je Pavličić.

Radna grupa Smjernice treba da izradi i dostavi predsjednici Vrhovnog suda Crne Gore, kako kažu, najkasnije do sredine marta 2026. godine, kako bi se ispunila obaveza iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, čiji je rok početak aprila 2026. godine.

“U cilju poštovanja međunarodnih standarda i najboljih praksi, Vrhovni sud Crne Gore obezbijedio je ekspertsku podršku u okviru projekta Program za demokratsko osnaživanje – Integritet pravosuđa, koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva preko Ministarstva spoljnih poslova, a realizuje organizacija Sustainable Criminal Justice Solutions, uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Podgorici”, zaključuje se u saopštenju.