Vrhovni sud Crne Gore primljen je u Evropski pravni institut (European Law Institute – ELI), nezavisnu i demokratsku organizaciju zasnovanu na članstvu, koji je osnovan 2011. godine u Briselu.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Kako su kazali iz Vrhovnog suda, ELI, inspirisan radom Američkog pravnog instituta (ALI) iz 1923. godine, ima misiju da unapređuje pravni razvoj u Evropi kroz pokretanje i sprovođenje istraživanja, davanje preporuka i pružanje praktičnih smjernica o evropskom pravnom sistemu, pri čemu njegovi projekti obuhvataju sve oblasti prava, materijalno i procesno, javno i privatno.

"Institut, radeći na unapređenju zakonodavstva, daje svoj doprinos da se premosti problem između različitih pravnih kultura, kao i između nauke i prakse", navodi se u saopštenju.

ELI okuplja široku mrežu stručnjaka, sa više od 1,7 hiljada pojedinačnih i 160 institucionalnih članova, među kojima su Evropski parlament, Sud pravde Evropske unije (CJEU), Komisija Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), Međunarodni institut za ujedinjenje privatnog prava (UNIDROIT), brojni vrhovni sudovi Evrope, fakulteti, advokatske kancelarije i profesionalna udruženja.

Predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić rekla je da, pristupanjem ELI, sud na čijem je čeku potvrđuje svoju posvećenost evropskim pravnim vrijednostima.

"I otvara nova vrata za razmjenu znanja, iskustava i najboljih praksi sa vodećim pravnim institucijama i stručnjacima u Evropi i svijetu", ocijenila je Pavličić.

Članstvo Vrhovnog suda u ovaj prestižni pravni forum, kako je saopšteno, dolazi nakon učešća Pavličić kao panelistkinje na Svjetskom kongresu pravnika održanom u Dominikanskoj Republici, u maju.

Ona je kazala i da je ovo članstvo važan korak ka daljem jačanju nezavisnosti, stručnosti i međunarodne prepoznatljivosti crnogorskog pravosuđa, kao i jačanju pravne sigurnosti, usklađivanju propisa i boljoj dostupnosti pravde građanima.