U tužbi stoji da je Đukanović, tokom dvije i po decenije, svoje dužnosti obavljao časno, savjesno i s najvišim stepenom odgovornosti prema obavezama.

Izvor: Predsjednik Crne Gore

Suđenje bivšem predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću u predmetu u kojem je tužio Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) zbog odluke da je prekršio zakon u vezi sa rivolving karticom Atlas banke, odloženo je za 12. decembar jer i jednoj i drugoj strani treba vrijeme da se upoznaju sa spisima predmeta koji su dostavljeni iz Privrednog suda, prenosi CdM.

Punomoćnica Đukanovića, advokatica Ana Đukanović i pravna zastupnica ASK-a Ana Bogdanović kazale su da se na današnjem ročištu ne mogu izjasniti o spisima predmeta dostavljenim iz Privrednog suda te je potrebno da izvrše uvid nakon čega će moći da se izjasne na te spise, koje će sud provesti kao dokaze.

Podsjećamo, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u svojstvu parnične stranke u postupku u kojem je tužio Agenciju za sprečavanje korupcije (ASK) zbog odluke da je prekršio zakon u vezi sa rivolving karticom Atlas banke.

Đukanović traži naknadu štete zbog povrede prava ličnosti u iznosu od 5.000 eura.

U tužbi stoji da je Đukanović, tokom dvije i po decenije, svoje dužnosti obavljao časno, savjesno i s najvišim stepenom odgovornosti prema obavezama.