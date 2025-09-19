Đukanović je tužio ASK zbog odluke kojom je proglašen prekršiocem Zakona o sprječavanju korupcije, jer 2019. godine navodno nije prijavio uvećanje imovine od 16.741 euro, u vezi sa revolving karticom Atlas banke.

Pokušavaju da me predstave kao čovjeka koji nije dostojan da obavlja funkcije predsjednika države i svih drugih, kazao je bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović na današnjem ročištu pred Osnovnim sudom u Podgorici, u sporu koji vodi protiv Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Đukanović je tužio ASK zbog odluke kojom je proglašen prekršiocem Zakona o sprječavanju korupcije, jer 2019. godine navodno nije prijavio uvećanje imovine od 16.741 euro, u vezi sa revolving karticom Atlas banke.

On smatra da je time povrijeđeno njegovo pravo ličnosti i traži naknadu štete od 5.000 eura. Njegova strana tvrdi da je Agencija iznošenjem podataka o njegovim računima prekršila obavezu čuvanja tajne, dok ASK osporava tužbene navode.

Đukanović je istakao kako vjeruje da je ASK namjerno, želeći da povrijedi njegovo pravo ličnosti, donio odluku kojom je konstatovao kršenje Zakona o sprječavanju korupcije.

“Pokušana je da mi se nanese šteta, moje postupanje je doživljeno kao nezakonito zato što 2019. nijesam prijavio uvećanje prihoda. Moja interpretacija je da nije bilo nikakvog uvećanja, nijedan cent nije legao na moju kreditnu karticu, moj sin je uplatio 16.000 na račun Atlas banke, nemam obavezu to da prijavim“, naveo je Đukanović.

On je dodao da je ASK „to vrlo lako mogao da provjeri“ i da je Agencija na taj način pokazala „svoju neprofesionalnost“. “Agencija je suprotno zakonu prekršila obavezu čuvanja tajne. Uvjeren sam da Agencija sve ovo radi namjerno, sebi daje za pravo da iznosi podatke o korišćenju moje kartice 2007, 2009, 2010. Dolazimo u paradoksalnu situaciju – predstavljaju mene kao nekoga ko krši zakon, a zapravo su oni ti“, rekao je on.

Na pitanje sudije na koji način je povrijeđena njegova čast donošenjem te odluke, Ðukanović je kazao:

“Osjećam se vrlo loše zbog toga, onoliko loše koliko se može osjećati čovjek koji drži do časti - a sve to zbog uvjerenja da ASK služi mojoj političkoj konkurenciji”.

Kazao je da se sve to odrazilo veoma teško na njega i njegovu porodicu.

“Ako neko 30 godina zavređuje povjerenje društva da obavlja najviše funkcije, a onda se nađe neko ko ovako krši zakone, čini usluge jednoj političkoj partiji kako bi ostao direktor Agencije, logično je da se osjećam grozno. Ja sam izgradio integritet i mogu da funkcionišem, ali takvi ataci na ličnost naravno da utiču na tu ličnost i da je oštećuju. Nije prvi put da se Agencija ovako odnosi prema meni, podnio sam više krivičnih prijava protiv čelnika ASK-a, jer je i ranije nezakonito postupala kada sam ja u pitanju“, kazao je Đukanović.

On je podsjetio da je „i pred ovim sudom podnesena krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja protiv ljudi iz Agencije“.

Na početku ročišta traženo je da se isključi javnost, ali je sudija Valentina Vuković odbila predlog, navodeći da „nije ispunjen nijedan uslov za to“. Dodala je da su „tužba i odgovor na tužbu bili dostupni javnosti“.

Advokatica i sestra Mila Đukanovića, Ana Đukanović, rekla je da je „i po Zakonu o kreditnim institucijama i Zakonu o zaštiti podataka zabranjeno iznošenje podataka o računima“.

„Rekli ste da sam davala izjave – ja nijesam davala nikakve izjave medijima".

Ðukanović je objasnila da je dokumentacija koja potvrdjuje navode iz tužbe u predmetu ispred Privrednog suda i predložila je da Sud po službenoj dužnosti dostavi spise predmeta.

„Smatram da su svi navodi iz podneska punomoćnika tuženog, a posebno na činjenicu koja se odnosi na isključenje javnosti, te da se upravo radi o čuvanju lične tajne“, kazala je Ana Đukanović.

Sud je donio rješenje da se prihvata predlog da se pribave spisi predmeta iz Privrednog suda.