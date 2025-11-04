Kako se navodi, osumnjičeni je prišao oštećenoj Č. D., koja je sjedjela za stolom, udario je šakom u glavu i tijelo, potom je povukao za kosu, oborio na pod i nastavio da je udara nogama.

Izvor: Printscreen

Sudija za istragu Osnovnog suda u Beranama, Ivan V. Došljak, odredio je pritvor do 30 dana protiv osumnjičenog V. R. iz Berana, po predlogu Osnovnog državnog tužilaštva, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo nasilničko ponašanje i povrijedio žensku osobu Č. D., prenosi CdM.

Prema navodima iz rješenja o određivanju pritvora, postoji osnovana sumnja da je V. R. 25. oktobra 2025. godine, oko 17:30 časova, u kafe baru „Napoli“ u ulici Dušana Vujoševića u Beranama, drskim i nasilnim ponašanjem ugrozio spokojstvo građana i teže narušio javni red i mir.

Osumnjičeni je prišao oštećenoj Č. D., koja je sjedjela za stolom, udario je šakom u glavu i tijelo, potom je povukao za kosu, oborio na pod i nastavio da je udara nogama, prenosi CdM.

“Tom prilikom, žrtva je zadobila lake tjelesne povrede, među kojima su hematomi na glavi i licu, oguljotine i rana u predjelu sljepoočnice, kao i više oguljotina na predjelu grudi”, kažu u beranskom sudu, prenosi CdM.

Sudija za istragu je pritvor odredio imajući u vidu da je osumnjičeni bio u bjekstvu od 25. do 31. oktobra, kao i činjenicu da je ranije osuđivan za krivična djela sa elementima nasilja. Ocijenjeno je da postoji realna i konkretna opasnost da bi, ukoliko bi bio pušten na slobodu, mogao pobjeći ili ponoviti isto ili slično krivično djelo, te ponovo ugroziti bezbjednost oštećene ili drugih građana.

Protiv ovog rješenja osumnjičeni i njegov branilac imaju pravo žalbe vanraspravnom vijeću Osnovnog suda u Beranama u roku od 24 časa od uručenja rješenja.

Iz Osnovnog suda u Beranama saopšteno je da će javnost biti blagovremeno obavještavana o daljem toku postupka i preduzetim radnjama.