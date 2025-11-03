“Okrivljenima je pritvor je produžen zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo teško ubistvo u pokušaju”, navodi se u saopštenju.

Vijeće Vrhovnog suda Crne Gore, odlučujući o predlogu Višeg državnog tužilaštva Crne Gore od 27. oktobra za produženje pritvora protiv okrivljenih Tarika Mujkovića, Emira Crnovršanina i Admira Kačara donijelo je rješenje da se okrivljenoma produži pritvor za još mjesec, odnosno do 7. decembra, piše CdM.

Kako dalje piše, T. M, E. C. i A. K. se terete da su 6. juna ove godine u Ulcinju, zajedno i po prethodnom dogovoru, pokušali da ubiju državljane Azerbejdžana A. X. i M. A, na način što su ih napali noževima i nanijeli im više ubodnih rana u predjelu grudnog koša, pri čemu su oštećeni zadobili povrede opasne po život.

“Pritvor je okrivljenima produžen zbog opasnosti od bjekstva. Vrhovni sud je, donoseći rješenje o produženju pritvora, imao u vidu težinu krivičnog djela i visinu zaprijećene kazne, činjenicu da su okrivljeni državljani Srbije, mlađe osobe i nezaposleni, kao i to da nemaju čvrste i trajne veze sa Crnom Gorom, što upućuje na zaključak da imaju razvijene kontakte u inostranstvu, od kojih mogu zatražiti i dobiti pomoć u bjekstvu i skrivanju”, pojasnili su.

Kako su zaključili, okrivljenima T. M, E. C. i A. K. pritvor je prvobitno određen rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici od 8. juna, zatim produžen rješenjem Krivičnog vijeća tog suda od 4. jula, te rješenjem Vrhovnog suda od 2. septembra, tako da, po ovom rješenju Vrhovnog suda Crne Gore, pritvor može trajati do 7. decembra.