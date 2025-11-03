Državljanin Poljske P. B. ostaće u pritvoru do pravosnažnosti presude kojom je osuđen na pet mjeseci zatvora, zbog teškog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja u sticaju s nepružanjem pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi, pišu Vijesti.

To je odlučilo vijeće Višeg suda u Bijelom Polju, kojim je predsjedavala sutkinja Bojana Radović, a u kom su bili i sudije Milan Smolović i Dragan Dašić, odbijajući žalbu branioca osuđenog kao neosnovanu.

Prethodno, Osnovni sud u Bijelom Polju je 20. oktobra 2025. godine proglasio P. B. krivim i izrekao mu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od pet mjeseci, u koju se uračunava i vrijeme provedeno u pritvoru od 30. avgusta iste godine. Istovremeno, produžili su mu pritvor do pravosnažnosti presude, a najduže dok okrivljenom ne istekne kazna zatvora izrečena presudom.

Branilac okrivljenog žalbu je izjavio iz svih zakonom propisanih razloga, a državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju predložio je da se ta žalba odbije kao neosnovana i potvrdi pobijano rješenje, pišu Vijesti.

Vijeće Višeg suda ocijenilo je da je žalba neosnovana i da je prvostepeni sud u zakonito sprovedenom postupku izveo sve neophodne dokaze koji su od značaja za utvrđivanje postojanja elemenata djela i donio pravilnu i zakonitu odluku.

“Iz spisa predmeta proizilazi da je okrivljeni P. B. presudom koja je donesena i javno objavljena dana 20.10.2025. godine oglašen krivim zbog izvršenog krivičnog djela teška djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja iz čl. 348 st. 3 u vezi sa čl. 339 st. 3 Krivičnog zakonika Crne Gore u sticaju sa krivičnim djelom nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi iz čl.347 st.1 Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci u koju mu se ima uračunati vrijeme provedeno u pritvoru od 30.08.2025. godine. Nasuprot navodima žalbe, prvostepeni sud je pravilno cijenio da postoje okolnosti da na ukoliko bi se okrivljeni našao na slobodi mogao bi se dati u bjekstvo i da je neophodno dalje trajanje pritvora”, piše u rješenju bjelopoljskog Višeg suda.

Pojašnjavaju da je okrivljenom pritvor određen po pritvorskom osnovu opasnost od bjekstva:

“Koji se odnosi na to da se pritvor protiv okrivljenog može odrediti ako se krije ili ako se ne može utvrditi njegov identitet ili ako postoje druge okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva. I po ocjeni ovog suda postoji dovoljan stepen realne opasnosti da bi okrivljeni ukoliko bi se našao na slobodi dao u bjekstvo, s obzirom na to da je državljanin Poljske gdje ima prebivalište dok u Crnoj Gori nema bliže rodbine, zaposlenje niti imovinu. U svojoj izjavi je naveo da nema namjeru da se zadržava na teriritoriji Crne Gore, već da samo kroz istu prođe, kao tranzitnu državu”, obrazložile su sudije, javljaju Vijesti.

Ocijenili su da je pravilan i zaključak prvostepenog suda da izrečena kazna od pet mjeseci ne može okrivljenog ostaviti ravnodušnim, već da se može dati u bjekstvo, s obzirom na to da nema bilo kakvih valjanih razloga koji bi ga vezivali za teritoriju Crne Gore.

“Opasnost od bjekstva kao razlog za određivanje pritvora nije u suprotnosti da Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda, kako to prvostepeni sud pravilno obrazlaže a što u potpunosti prihvata i ovaj sud iz identičnih razloga. Neosnovani su i navodi žalbe koji se tiču srazmjernosti mjere pritvora i težine krivičnog djela i činjenice dosadašnjeg trajanja pritvora i ovaj sud je mišljenja da se svrha pritvora ne bi mogla ostvariti primjenom neke od blažih mjera. Zbog toga su navodi žalbe branioca okrivljenog, neosnovani”, konstatovano je u rješenju vijeća Višeg suda u Bijelom Polju.