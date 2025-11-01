Novinarka serijala ''Dosije Jarak'' razgovarala je sa Sretkom Kalinićem, a kako je rekla, ovo nije bio klasičan novinarski razgovor.

Sretko Kalinić (51), najozloglašeniji ubica ''zemunskog klana'' služi jedinstvenu kaznu od 40 godina u Sedmom paviljonu Zabele, a osuđen je na 30 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i 40 godina zbog zločina klana kom je pripadao.

Kalinić, koji je inače poznat po svojoj brutalnosti, a i sam je priznao da je počinio 20 ubistava širom Evrope, govorio je o svojoj ulozi u ubistvu premijera Zorana Đinđića.

"Moja uloga je nikakva, baš nikakva. Ja nisam učestvovao u tome. Svjedok postoji za to da nisam bio jer sam bio sigurno minimum tri kilometra od te ulice, odakle je likvidiran. Bilo mi je ponuđeno, ali nisam pristao. To samo idiot može da uradi i to premijera države. Van pameti " rekao je Kalinić koji je istakao i da neće otkrivati detalje, iako ih zna.

"Imam dogovor koji neću da prekršim. Eto, takav sam čovjek i ne kršim dogovore dok druga strana ne zaje*e. Ako se to dogodi, onda je*iga, ne valja za drugu stranu ništa" naveo je ozloglašeni egzekutor, poznatiji pod nadimkom Zver, prenosi Kurir.