Državljanin Njemačke B.S. (19) osuđen je u hitnom postupku zbog upravljanja vozilom pod dejstvom kokaina. Osim novčane kazne, dobio je i zabranu vožnje u trajanju od četiri mjeseca.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ulcinj – B.S. (2006), državljanin Savezne Republike Njemačke, proglašen je krivim i osuđen na novčanu kaznu od 2000 € zbog teškog saobraćajnog prestupa.

Incident se dogodio 1. novembra 2025. godine u 01:20 časova, kada je B.S. na lokalnoj saobraćajnici u Ulcinju uhvaćen kako upravlja vozilom pod dejstvom opojne droge kokain.

Suđenje je vođeno u hitnom postupku, a nakon izricanja presude novčana kazna je odmah naplaćena. Pored toga, sudija Anka Rašović izrekla mu je i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima u trajanju od četiri mjeseca.

Predsjednik suda za prekršaje u Budvi, Marko Đukanović, potvrdio je da je postupak sproveden u skladu sa zakonskim procedurama i da je presuda izvršena odmah nakon izricanja.