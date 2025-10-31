Apelacioni sud ranije je ukinuo prvostepenu presudu kojom je Medenica bila osuđena na šest mjeseci zatvora.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica ponovo je osuđena na šest mjeseci zatvora.

Medenica je, prema odluci suda, počinila krivično djelo zloupotreba službenog položaja, pišu Vijesti.

Prvostepenu presudu izrekla je sudija Sonja Keković u Višem sudu u Podgorici.

Prema optužnom predlogu, ona nije prijavila da je pokrenut postupak protiv sudije Milosava Zekića.