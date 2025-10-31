Željeznički saobraćaj između Kolašina i Bijelog Polja trenutno je privremeno obustavljen do završetka uviđaja i pružanja neophodne pomoći povrijeđenim zaposlenima.

Na pruzi između Trebaljeva i Mojkovca jutros u 8.30 časova došlo je do sudara teretnog voza i pomoćne lokomotive ŽPCG-a, pri čemu su lakše povrijeđeni mašinovođa i pomoćnik mašinovođe. Putnici nisu bili ugroženi, a saobraćaj između Kolašina i Bijelog Polja privremeno je obustavljen.

“Jutros, u 8:30 časova, na otvorenoj pruzi između ukrsnice Trebaljevo i stanice Mojkovac, dogodio se vanredni događaj. Došlo je do kontakta između teretnog voza i pomoćne električne lokomotive Željezničkog prevoza Crne Gore, koja je bila upućena radi pružanja tehničke pomoći (prevlačenja) teretnom vozu koji je prethodno ostao u defektu. Tom prilikom lakše su povrijeđeni mašinovođa i pomoćnik mašinovođe – zaposleni ŽPCG-a”, navode iz ŽPCG.

Naglašavaju da u ovom događaju nije učestvovao nijedan putnički voz, niti je bilo putnika, već se radilo isključivo o internom tehničkom postupku prevlačenja defektiranog teretnog voza.

Željeznički saobraćaj između Kolašina i Bijelog Polja trenutno je privremeno obustavljen do završetka uviđaja i pružanja neophodne pomoći povrijeđenim zaposlenima.

“Ove aktivnosti su prioritetne, zbog čega se očekuje da normalizacija saobraćaja uslijedi po okončanju komisijskog uviđaja od strane ŽICG, ŽPCG i Montecarga”, navode iz ŽPCG.

Putnici iz voza 6100, koji je jutros krenuo iz stanice Bar u 5:10 časova za Bijelo Polje, a koji trenutno stoji u Kolašinu, biće prevezeni alternativnim autobuskim prevozom iz stanice Kolašin.