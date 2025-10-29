Više državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je optužni predlog protiv P.M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, uz predlog za određivanje pritvora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Više državno tužilaštvo u Podgorici je povodom objava sa sadržajem govora mržnje saslušalo u svojstvu osumnjičenog lice P.M., zbog osnova sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske i mržnje, te nakon prikupljenih dokaza podnijelo optužni predlog protiv istog, zbog navedenog krivičnog djela, sa predlogom za određivanje pritvora”, navodi VDT, prenosi CdM.

Takođe, podsjećaju da Više državno tužilaštvo u Podgorici, u okviru svoje nadležnosti prati i ocjenjuje da li u izjavama, kao i radnjama bilo kojeg lica postoje bitna obilježja krivičnog djela iz nadležnosti ovog tužilaštva, tako da ukoliko ocijeni da je potrebno formirati predmet povodom bilo kojeg slučaja, javnost će biti blagovremeno obaviještena.