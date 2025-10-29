Podsjećaju da je, krajem avgusta ove godine, u koordinisanoj akciji policije, na teritoriji opštine Bar, u mjestu Trnovo, otkrivena najveća plantaža marihuane u Crnoj Gori sa oko 13.100 sadnica biljke Cannabis sativa.

Izvor: Uprava policije

Iz Uprave policije saopštili su da je u nastavku akcije akcije Trnovo uhapšen Baranin Nikola Dajković (31), koji je osumnjičen za nedozvoljenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Naime, iz policije su naveli da su službenici Sektora granične policije u saradnji sa službenicima SBPK i Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u nastavku sveobuhvatnih policijsko – tužilačkih mjera i radnji na otkrivanju i procesuiranju povezanih lica u akciji kodnog naziva “Trnovo”, identifikovali i uhapsili treću osobu povezanu sa kriminalnim aktivnostima u ovom predmetu.

Naime, policijski službenici su lišili slobode – N.D. (31) iz Bara, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

U okviru te operacije, prethodno su uhapšeni Z.M.(40) iz Zete i D.P.(65) iz Bara zbog sumnje da su izvršili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Uprava policije, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, nastavlja sa aktivnostima na identifikaciji i procesuiranju i ostalih povezanih lica koja su stvarala uslove za uzgoj, proizvodnju i dalju distribuciju marihuane, te razbijanju mreže proizvodnje, distribucije i krijumčarenja opojnih droga”, zaključuju u saopštenju.