Sumnja se da su ova tri lica izvršili krivično djelo na način što su zadali oštećenom licu muškog pola više udaraca zatvorenim šakama u predjelu glave i tijela, dok ga je E.Lj. udarao metalnim boksom takođe u predjelu glave i tijela, nanijevši mu tjelesne povrede.

Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ – Odjeljenja bezbjednosti Plav lišili su slobode tri lica – dva operativno interesantna lica, D.B (29) i E.Lj (21), i jedno lice blisko operativno interesantnim licima, A.P (25), svi iz Plava, osumnjičene da su počinili krivično djelo nasilničko ponašanje, saopštili su iz UP.

Sumnja se da su ova tri lica izvršili krivično djelo na način što su, 18.10.2025. godine, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Plavu, zadali oštećenom licu muškog pola više udaraca zatvorenim šakama u predjelu glave i tijela, dok ga je E.Lj. udarao metalnim boksom takođe u predjelu glave i tijela, nanijevši mu tjelesne povrede.

Policijski službenici su ova lica identifikovali i, po nalogu nadležnog državnog tužioca Osnovnog državnog tužilaštva u Plavu, lišili ih slobode. Nadležni tužilac je, nakon saslušanja, za njih donio rješenje o zadržavanju u policijskim prostorijama do 72 časa, do privoda nadležnom sudiji za istragu, zaključili su iz policije.