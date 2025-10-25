Službenici kriminalističke policije lišili su slobode tri maloljetnika koji su otuđili novac i dokumenta od fizičkih i pravnih lica u Podgorici.

Službenici Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta rasvijetlili su tri teške krađe na teritoriji Podgorice i lišili slobode tri maloljetnika, koja su otuđila novac i dokumenta od fizičkih i pravnih lica.

Po nalogu tužioca Osnovnog državnog tužilaštva, maloljetnik star 17 godina uhapšen je zbog sumnje da je, zajedno sa licem B.S. (20), nasilno ušao u ugostiteljski objekat na Starom Aerodromu i otuđio novac. B.S. je lociran dok se skrivao u obližnjoj zgradi, a maloljetnik je naknadno identifikovan i priveden. Sumnja se da su planirali da novac potroše na igre na sreću.

Dva maloljetna lica, stara 16 godina, uhapšena su zbog krađa u marketu i kladionici u Podgorici. Tokom prvog incidenta otuđili su novčanik sa preko 200 eura, ličnom kartom i bankovnom karticom, dok su u drugom slučaju, polomivši staklo na vratima kladionice, otuđili više od 500 eura.

Sva tri maloljetnika biće danas, uz krivične prijave, sprovedena nadležnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.