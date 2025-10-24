” Sve je nečitko, nejasno je šta je suština ovog dokaza “

Odbrana optuženih za pripadništvo grupi Aleksandra Mrkića, koja se prema optužbama SDT-a bavila švercom cigareta i pranjem novca, danas je u podgoričkom Višem sudu prigovorila vjerodostojnosti i zakonitosti pisanih dokaza koji su provedeni u sudskom postupku.

Pored Mrkića, na optužnici su se našli nekadašnji direktor Uprave policije Veselin Veljović i policajac Ilija Vasović, koji se terete da su odavali službene podatke vođi ove kriminalne organizacije.Za učešće u švercu cigareta optuženi su i Mujo Nikočević, Arsenije Kalezić, Stefan i Nikola Bubanja, Željko i Dušica Bulatović, Predrag Veljić, Borislav Lečić, Nemanja Anđelković, Goran Gluščević, Nikola Bačilović i Sadik Elnagar.

Po nalogu sutkinje Vesne Kovačević, pisani dokazi su prikazivani i na TV ekranu u sudnici, kako bi odbrana, okrivljeni i javnost bili upoznati sa sadržajem dokumenata.Nakon što je pročitana potvrda o uskladištenju cigareta, advokat Nebojša Asanović prigovorio je da dokument nema potpis osobe koja je robu primila. Takođe, ukazao je na nejasan rukopis carinika i problematične faksimile, prenosi Pobjeda.

Sud je potom pročitao zapisnik o pregledu robe carinarnice u Baru od 20. avgusta 2018. godine, koji potvrđuje prenos vlasništva 650 i 600 paketa cigareta, ukupno 1.250 paketa, sa firme „Rental“ iz Italije na firmu „Euro MN“ iz Podgorice.

Advokati Nikola Strugar i Nebojša Asanović primijetili su da zapisnik ne sadrži podatke o vremenu početka pregleda, članovima komisije i prisutnim stranama, te da „bitni zakonski elementi ne postoje“.

U dokaznom postupku takođe su pročitane potvrde o uskladištenju cigareta, koje sadrže količinu, bruto težinu i broj paketa.

Akt skladišta Slobodne carinske zone Luke Bar od 16. avgusta 2018. godine navodi da je izvršen prenos prava vlasništva nad 15.630 kilograma cigareta sa firme „Rental“ na firmu „Euro MN“.

Riječ je o 800 paketa cigareta „Regina Red“ i 400 paketa „Regina Blue“.

Advokatica Kristina Pavlović primijetila je da su neki dijelovi dokumenata dopisivani i da nedostaju pečat, potpis i datum, što utiče na vjerodostojnost dokaza.

Optuženi su dodatno naglasili da se radi o kopijama dokumenata.

Pročitana je i lager lista, kao i dokument o prenosu prava vlasništva nad cigaretama težine 14.900 kilograma sa firme „Arhitrav“ na firmu „Euro MN“.Specijalni tužilac Jovan Vukotić istakao je da „nema ništa sporno, jer je „Rental“ prenio vlasništvo na „Euro MN“, te da ostali dokumenti potvrđuju taj prenos.

Prema optužnici, Arsenije Kalezić je imao zadatak da osnuje i registruje pravno lice „Euro MN“ DOO Podgorica radi krijumčarenja cigareta, prenosi poruke od organizatora drugim članovima kriminalne organizacije i obezbjeđuje mobilne telefone sa kriptovanom aplikacijom za komunikaciju.

U skladištu broj 13 Kalezić je kupio i uskladištio ukupno 16.682 paketa cigareta, koje su kasnije nestale iz skladišta, prema zapisniku Uprave carina od 8. avgusta 2019. godine.Podsjećamo, SDT optužuje Veljovića da je 25. decembra 2020. godine Mrkiću dojavio da će policija pretresti prostorije koje koristi pripadnik njegove kriminalne organizacije Mujo Nikočević.Naknadna analiza Sky komunikacija otkrila je da je Mrkiću podršku u vidu policijskih informacija pružao i optuženi policajac Ilija Vasović.Međutim, prilikom iznošenja odbrane obojica su negirali optužbe SDT-a.