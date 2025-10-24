Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici, okrivljeni Nemanja Koprivica osuđen je na tri i po godine zatvora zbog pokušaja ubistva Željka Radulovića 13. jula 2022. godine u Nikšiću, kojeg je pogodio sa tri hica.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Kako se navodi u presudi koju je izrekao sudija Igor Đuričković, sud nije prihvatio stav tužilaštva da je Koprivica pokušao ubistvo Nikole Mandića i Andrije Božovića koji su bili u društvu oštećenog Radulovića, prenose Vijesti.

Sud je odbio optužbu da je Koprivica ispalio treći metak prema drugovima Radulovića u namjeri da ih ubije.

Tokom sudskog postupka, tužilaštvo je odustalo od optužbe protiv Koprivice za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija obzirom da je te večeri pucao iz službenog pištolja koji je dužio kao policajac, jer ga može koristiti 24 časa na dan, pišu Vijesti.

Sud je prilikom odmjeravanja visine zatvorske kazne kao olakšavajuće okolnosti na strani Koprivice cijenio što se oštećeni Radulović nije pridružio krivičnom gonjenju i što ovaj optuženi nije ranije osuđivan.

Koprivica je 22. februara 2024. godine napustio Istražni zatvor u Spužu pošto je sud prihvatio jemstvo od 606.000 eura kojim je rodbina ovog optuženog garantovala da neće pobjeći ukoliko se nađe na slobodi.