Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane su u cilju suzbijanja svih oblika ekonomskog kriminaliteta, Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeli krivičnu prijavu protiv pravnog lica „A.G.“ iz Nikšića i odgovornog lica u pravnom licu M.R. (35) iz Nikšića, zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična djela zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje isprave.

Oni se sumnjiče da su krivična djela izvršili na način što je M.R. kao odgovorno lice u pravnom licu „A.G.“, zloupotrijebio svoj službeni položaj sačinivši falsifikovanu fakturu kojom je lažno prikazao da je iz Slovenije nabavio putničko motorno vozilo marke

Volkswagen Golf koje je već bilo u njegovom posjedu, nakon čega je na osnovu falsifikovane fakture vozilo neosnovano ocarinjeno u Carinskoj ispostavi Nikšić. On je potom, ocarinjeno vozilo prodao fizičkom licu iz Berana koje ga je registrovalo na svoje ime, čime je M.R. ostvario protivpravnu imovinsku korist za svoj, odnosno račun pravnog lica.

Sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama koji je policijskim službenicima naložio da protiv pomenutih lica tužilaštvu u Nikšiću podnesu krivičnu prijavu, zbog sumnje da su izvršili navedena krivična djela.