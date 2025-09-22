Kako je saopšteno, osumnjičeni je 21. septembra, oko 21 čas, pružao aktivan otpor službenicima Uprave policije.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata L. M, zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je 21. septembra, oko 21 čas, pružao aktivan otpor službenicima Uprave policije.

Tom prilikom, policajcu B. Đ, koji je bio angažovan na poslovima održavanja javnog reda i mira, nanio je tjelesnu povredu.

“Protiv L. M. biće podnijeta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, a postupak će se dalje voditi u skladu sa zakonom”, kazali su iz ODT Podgorica.