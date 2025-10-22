Granična policija oduzela je na Graničnom prelazu Božaj automobil "BMW X5" kojeg potražuje Mađarska, saopšteno je danas iz Uprave policije.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

U saopštenju se navodi da su službenici Regionalnog centra granične policije "Centar" na GP Božaj kontrolisali crnogorskog državljanina J.V. (22) koji je upravljao vozilom marke "BMW X5", mađarskih registarskih oznaka.

"Provjerom podataka o vozilu kroz elektronske evidencije utvrđeno je da se isto potražuje od strane Interpola Mađarske. Predmetno vozilo je privremeno oduzeto i predato na dalju nadležnost Odjeljenju bezbjednosti Podgorica", piše u saopštenju.